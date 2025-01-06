Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 6 Ocak 2025 döviz fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro haftaya nasıl başladı? İşte ayrıntılar...
İstanbul serbest piyasada dolar 35,3580 liradan, Euro 36,4580 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 35,3560 liradan alınan dolar, 35,3580 liradan satılıyor. 36,4560 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,4580 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 35,3700 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,4010 lira olmuştu.
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