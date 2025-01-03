Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 3 Ocak 2025 döviz fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte ayrıntılar...
İstanbul serbest piyasada dolar 35,3950 liradan, Euro 36,3580 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 35,3930 liradan alınan dolar, 35,3950 liradan satılıyor. 36,3560 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,3580 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 35,3190 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,5040 lira olmuştu.
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