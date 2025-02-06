Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 6 Şubat 2025 Perşembe döviz fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte ayrıntılar...
İstanbul serbest piyasada dolar 35,92 TL'den, Euro 37,40 TL'den güne başladı.
Serbest piyasada 35,92 TL'den alınan dolar, 35,92 TL'den satılıyor. 37,40 TL'den alınan Euro'nun satış fiyatı ise 37,40 TL olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 35,92 TL, Euro'nun satış fiyatı ise 37,43 TL olmuştu.
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