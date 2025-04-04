Ünlü ekonomist Filiz Eryılmaz'dan altında rekor tahmini: 'Orta ve uzun vadede 3500 dolar seviyesi masada'

Yayınlanma: 04.04.2025 - 12:15

Güncelleme: 04.04.2025 - 12:15

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük tarifelerini daha sert bir şekilde duyurması, ekonomideki belirsizlikleri artırarak para piyasalarını etkiledi. Bu gelişme, ons altın fiyatlarını yükseltti. Ancak, Fitch'in Çin'in kredi notunu düşürmesiyle birlikte ons altın fiyatlarında düşüş yaşandı.

Fitch'in açıklamasına göre, Çin'in kredi notu "A+" seviyesinden "A" seviyesine çekildi ve not görünümü durağan olarak belirlendi. Bu açıklama, Çin'in borçlarının hızla artacağı ve kamu maliyesinin zayıflamaya devam edeceği beklentisini içeriyordu.

Son dönemde gümrük tarifelerine dair belirsizliklerin etkisiyle yükselişe geçen ons altın, 3 bin 169 dolara kadar çıkarak tarihi zirveye ulaşsa da, bu seviyede kalıcı olamayarak 3 bin 55 dolara kadar geriledi. Gün sonunda ise 3 bin 14 dolar seviyesinden işlem gördü.

YÜKSELİŞİ DESTEKLEYEN FAKTÖRLER DEVAM EDİYOR

ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, tarifelerin açıklanmasının ardından piyasa beklentilerinin büyük ölçüde gerçekleştiğini ve bunun kâr satışlarını tetiklediğini belirtti.

Eryılmaz, küresel ekonomide resesyon, stagflasyon ve olası misillemelere işaret ederek, "Ons altın 3000 doların üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Orta ve uzun vadede 3500 dolar seviyesi masada" yorumunda bulundu.

Eryılmaz, altının yükselişini destekleyen belirsizliklerin devam ettiğini ve piyasalarda resesyon beklentisinin güçlendiğini vurgulayarak, "Stagflasyon kaygıları artıyor ve tarifelere nasıl karşılık verileceği belirsizliğini koruyor. Bu durum, altın için güçlü bir destek sağlıyor" dedi.