Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 25 Temmuz 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 25.07.2024 - 10:51

Güncelleme: 25.07.2024 - 10:51

Dün düşüş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,09 altında 32,82'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,48 artışla 32,98'den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,70 yükselişle 35,83'den satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 104,33 seviyesinde bulunuyor.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ ABD'DEN GELECEK VERİLERDE

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında gelecek hafta politika faizini son kez sabit bırakması beklenirken, yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapacağı yönündeki fiyatlamalar günden güne güçlenmeye devam ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonunda politika faizinin yüzde 55 ihtimalle yüzde 4,50-4,75 aralığında, yüzde 36 ihtimalle 4,75-5,00 aralığında olacağı öngörülüyor. Analistler, ABD'deki seçim sürecine ilişkin gelişmeler ile makroekonomik verilerin yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.

Bugün ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 106 seviyelerinin direnç, 104 ve 103 seviyelerinin ise destek konumu olarak öne çıktığını kaydetti.