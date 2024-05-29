Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 29 Mayıs 2024 döviz fiyatları

Dolar/TL, güne artışla başlamasının ardından 32,27 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 34,96 seviyesinden alıcı buluyor.

AA
Yayınlanma: 29.05.2024 - 11:48
Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 29 Mayıs 2024 döviz fiyatları
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Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla Foreks piyasalarında 32,27'den işlem görüyor. 

Aynı dakikalarda Euro/TL 34,96 seviyesinden alıcı buluyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışının altında104,6 seviyesinde bulunuyor.

KÜRESEL PİYASALAR

Analistler, ABD'de enflasyona ilişkin endişelerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliği beslemesiyle varlık fiyatlarında karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin Fed'in Bej Kitap raporuna çevrildiğini söyledi.

Dün, ABD'de açıklanan verilere göre, Conference Board Tüketici Güven Endeksi 3 aylık düşüşün ardından mayısta aylık 4,5 puan artışla 102'ye çıkarak beklentileri aşarken, bu durum Fed'in politika faizini beklenenden daha geç indirebileceğine yönelik korkuları destekliyor.

Söz konusu verinin ekonomik aktivitedeki canlılığa işaret ettiğini belirten analistler, söz konusu gelişmenin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimalinin yüzde 44'e, kasımda yüzde 56'ya ve aralıkta yüzde 77'ye gerilediğini bildirdi.


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