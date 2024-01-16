Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Dolar ve Euro ne kadar oldu? 16 Ocak 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 16.01.2024 - 09:35

Güncelleme: 16.01.2024 - 09:35

Emeklilerin maaş artışları arasındaki farkın nasıl kapatılacağına bugün kabine toplantısında karar verilmesi sonrası konu TBMM'ye dün sunulan 10 maddelik teklife eklenecek.

TL dolar karşısında Eylül başından bu yana günlük sınırlı değer kayıplarını sürdürüyor.

Dolar/TL bu sabah güne 30.09 civarında başladı. Euro/TL ise 32.87 seviyesinden alıcı buluyor.

Geçen yılın tamamını yüzde 36.6, Aralık ayını yüzde 2.2 kayıpla kapatan TL'de kayıpların hızı Ocak ayında Aralık ayına göre bir miktar arttı. TL 2024 başından bugüne yüzde 2'ye yakın değer kaybetti.

BİR ÖNCE YILA GÖRE YÜZDE 863 ARTTI

Dün açıklanan verilere göre bütçe açığı, yüksek enflasyonun yanı sıra seçim döneminde ve depremde artan harcamaların da etkisiyle 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 863.8 artış göstererek 1.375 trilyon TL oldu.

Bütçe açığını artıran en belirgin etkiyi 950 milyar TL ile deprem harcamaları oluştururken 2023'te bütçe açığının GSYH'ye oranı yüzde 5.4 civarında oluşacak.

Bankacıların hesaplamalarına göre toplam rezervler geçen haftayı, 100-200 milyon dolar civarında sınırlı bir artışla 140 milyar dolara yakın tamamladı. Net rezervlerde ise belirgin düşüş bekleniyor.

PİYASA TAHMİNİ YÜZDE 40 OLDU

TCMB, geçen yıl Mayıs ayındaki genel seçimlerin ardından Haziran ayında faiz artırımlarına başladı.

TCMB Aralık'taki son artırımla birlikte toplamda 3,400 bp faiz artırdı ve politika faizini yüzde 8.5'ten yüzde 42.5'e yükseltti.

Yatırımcı algısı bu adımlarla birlikte değişmeye başlarken yabancı yatırımcılardan portföy girişleri de başladı.

Enflasyon yılı yüzde 65'in hemen altında tamamlarken beklenti enflasyonun 2024 ortasında yüzde 70'in üzerine zirve yaptktan sonra yönünü aşağı çevireceği. TCMB 2024 sonu enflasyon orta nokta tahmini yüzde 36 seviyesinde iken piyasa tahmini yüzde 40'ın üzerinde.

Son dönemde asgari ücretin de aralarında yer aldığı bazı etkenlerin TCMB'nin enflasyon tahmini üzerinde yeni bir yukarı yönlü risk oluşturup oluşturmayacağı piyasanın gündemindeydi.

TCMB ABD'deki yatırımcı toplantısında dezenflasyonda kararlı olduğu mesajını "Enflasyon risklerine karşı dikkatliyiz ve gerekmesi halinde her türlü adımı almaya hazırız" söylemi ile verdi.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda dün başlayan Davos Dünya Ekonomik Forumu takip ediliyor.

ABD borsaları dün resmi tatil nedeniyle kapalı kalırken Fed vadeli işlemleri, faiz indirimi beklentilerindeki gerileme ile düştü, kısa vadeli tahvil getirileri yükseldi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin faiz indirimi beklentilerinin aksi yönünde açıklamalarda bulunmasıyla Avrupa'da devlet tahvillerinde satış görüldü.