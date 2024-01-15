Döviz yatırımcısı dikkat... Dolar/TL haftaya zirve ile başladı! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 15 Ocak 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 15.01.2024 - 09:29

Güncelleme: 15.01.2024 - 09:29

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, ABD'de 11 Ocak'ta gerçekleşen yatırımcı günü ve ardından cuma günü geç saatlere kadar devam eden toplantılarında verdiği mesajda, "Enflasyon risklerine karşı dikkatliyiz ve gerekmesi halinde her türlü adımı almaya hazırız" ifadesi vurgulandı.

TCMB, geçen yıl Mayıs ayındaki genel seçimlerin ardından haziran ayında faiz artırımlarına başladı. TCMB Aralık'taki son artırımla birlikte toplamda 3,400 bp faiz artırdı ve politika faizini yüzde 8.5'ten yüzde 42.5'e yükseltti. Yatırımcı algısı bu adımlarla birlikte değişmeye başlarken yabancı yatırımcılardan portföy girişleri de başladı.

Enflasyon yılı yüzde 65'in hemen altında tamamlarken beklenti enflasyonun 2024 ortasında yüzde 70'in üzerine zirve yaptktan sonra yönünü aşağı çevireceği. TCMB 2024 sonu enflasyon orta nokta tahmini yüzde 36 seviyesinde iken piyasa tahmini yüzde 40'ın biraz üzerinde yer alıyor.

Son dönemde asgari ücretin de aralarında yer aldığı bazı etkenlerin TCMB'nin enflasyon tahmini üzerinde yeni bir yukarı yönlü risk oluşturup oluşturmayacağı piyasanın gündemindeydi.

"HER ADIMI ATMAYA HAZIR" MESAJI



Ekonomistlere göre Erkan'ın gerekmesi halinde "her adımı atmaya hazır" oldukları söylemi bugüne kadar enflasyon riskleri açısından verilen en belirgin mesaj oldu.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'ye ilişkin kredi notunu görünümünü, Cuma günü "durağan"dan "pozitif"e yükseltti. Türkiye'nin B3 seviyesindeki yatırım yapılabilir düzeyin altı kademe altında notu ise değişmedi.

TL dolar karşısında eylül başından bu yana günlük sınırlı değer kayıplarını sürdürüyor. Dolar TL düşük hacimli işlemlerde geçen hafta 30.50'e kadar yükseldikten sonra bu sabah güne Foreks piyasalarda 30.10'u görerek zirve tazeledi. Euro TL ise 33.04 il yükselişini sürdürüyor.

Geçen yılın tamamını yüzde 36.6, Aralık ayını yüzde 2.2 kayıpla kapatan TL'de kayıpların hızı ocak ayında aralık ayına göre bir miktar arttı. TL 2024 başından bugüne yüzde 2'ye yakın değer kaybetti.

Bugün iç veri gündeminde Aralık 2023 dönemi Hazine bütçe gerçekleşmeleri yer alıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 6.4 hedefin 1 puan altında 2023'ü tamamlayacağını söylemmişti.

Küresel piyasalarda ise bugün başlayacak Davos Dünya Ekonomik Forumu takip edilecek. Forumda Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde da dahil olmak üzere birçok ECB yetkilisinin konuşması bekleniyor.

ABD'de resmi tatil olması nedeniyle işlem hacmi düşük kaldı ancak Kongre liderlerinin geçici bir harcama tasarısı üzerinde anlaşmasıyla hükümetin faaliyetlerini durdurmasını önleme konusunda ilerleme kaydedildi.