Dolar ve Euro güne yükselişle başladı! Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 8 Ağustos 2024 döviz fiyatları...

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 33,50 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL 36,67 civarından alıcı buluyor.

AA
Yayınlanma: 08.08.2024 - 10:22
Dolar ve Euro güne yükselişle başladı! Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 8 Ağustos 2024 döviz fiyatları...
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Dün satış ağırlıklı seyir izleyen dolar/TL günü önceki kapanışına göre yüzde 0,42 değer kaybıyla 33,46'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,10 artışla 33,50'den satılıyor. 

Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,2 artışla 36,67 seviyesinden alıcı buluyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,07 azalışla 103 seviyesinde bulunuyor.

AÇIKLANACAK VERİLER ENDİŞLERİ ARTIRABİLİR

ABD'de ekonomiye dair endişeler, varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki verilerin resesyon endişesini artırdığını anımsatarak, bugün ülkede açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisinin ülkedeki iş gücü piyasası hakkında daha fazla kanıt sunabileceğini ve varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.

GÖZLER ENFLASYON RAPORUNDA

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın yapacağı Enflasyon Raporu sunumunun yatırımcıların odağına yerleştiğini söyleyen analistler, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının yanı sıra toptan eşya stoklarının takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103,5 seviyesinin direnç, 102 seviyesinin ise destek bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti.


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