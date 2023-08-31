Dolar ve Euro ne kadar oldu? 31 ağustos 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 31.08.2023 - 09:38

Güncelleme: 31.08.2023 - 09:38

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) sürpriz şekilde 750 baz puan faiz artırım kararı alınan son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının özetleri bugün 14.00'te yayımlanacak.

Yeni PPK üyelerinin katıldığı ilk toplantının özetleri ileriye dönük mesajlar açısından takip ediliyor.

Yeni ekonomi yönetimi ile eş zamanlı olarak üst yönetimi değişen TCMB, şu ana kadar para politikasında sıkılaştırmanın "gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde" güçlendirileceği mesajı verdi.

TCMB şu ana kadarki mesajlarında üç ayda yapılan 16.5 puan faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek kararlarına devam edeceği vurgusunu yapmış olsa da ileriye dönük daha net bir yönlendirme yapılıp yapılmayacağı yatırımcılar tarafından yakından izlenecek.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Piyasaların kapalı olduğu 30 Ağustos bayramı öncesindeki günde sınırlı yukarı yönlü hareket eden dolar/TL, seyrini bu sabah da sürdürerek saat 09.30 itibarıyla 26.7175 seviyesine yükseldi.

Euro/TL ise saat 09.30 itibariyle 29.10 seviyesinden işlem görüyor.

Geçen haftaki sert faiz artırımının ardından 27.2'li seviyelerden 25.3'e kadar gerileyerek keskin değer kazanan dolar/TL, sonraki günlerde kazanımlarını kısmen geri verdi.

Dolar/TL bu seviyelerden kapanması halinde önceki iki aydaki sert kayıpların ardından Ağustos'ta yüzde 0.9 değer kazanmış olacak.

KREDİ RİSK PRİMİ REVİZE EDİLDİ

TCMB'nin tahminlerden daha sıkılaştırıcı kararlarının ardından Türkiye'nin dış borçlanma maliyetinin göstergesi olan beş yıllık CDS primi 400 baz puanın altına inerken, yurtiçi piyasaların kapalı olduğu dün 370/375 baz puana kadar gerileyerek 22 Mart 2021'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Bugün saat 10.00'da ikinci çeyrek döneme ait gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYH) verisi yayımlanacak.

Ardından saat 14.30'da TCMB'nin haftalık bazda açıkladığı döviz rezervi, menkul kıymet hareketleri ve para banka istatistikleri açıklanacak.

İki ekonomistin yaptığı hesaplamalara göre, son iki haftadır yatay seyreden TCMB net rezervlerinde bu hafta gerileme, brüt rezervlerde ise yatay seyir gerçekleşmesi bekleniyor.

EKONOMİSTLERİN BÜYÜME BEKLENTİSİ

Şirketlerin ihracat gelirlerinin yüzde 40'ının rezerv artışı için TCMB'ye zorunlu olarak devredildiği göz önüne alındığında ekonomistlere göre bu durum TCMB rezervlerinin piyasaya satışta kullanıldığına işaret ediyor.

Reuters anketine katılan ekonomistler, ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 4 büyüyen GSYH'nin ikinci çeyrekte yüzde 3.5 büyüyeceğini tahmin ediyorlar.

Küresel piyasalara bakıldığında Asya borsaları Çin'de ekonomik ortamın hâlâ umut vadetmediğini gösteren imalat verileriyle Şubat'tan bu yana en kötü aylık performansını göstermeye hazırlanıyor.

ABD Hazine tahvillerinin getirileri ve dolar bugün yayımlanacak veriler öncesinde belirgin bir değişim göstermezken, ABD'de bugün Fed'in yakından izlediği enflasyon göstergesi çekirdek PCE ve yarın açıklanacak olan tarım dışı istihdam verileri takip edilecek.