Dolar ve Euro ne kadar oldu? 30 ağustos 2023 döviz fiyatları

Bugün yurt içinde 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle piyasalar kapalı. İşte bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum...

AA
Yayınlanma: 30.08.2023 - 11:03
Dolar ve Euro ne kadar oldu? 30 ağustos 2023 döviz fiyatları
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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 26,7010 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün, 26,17-26,64 bandında hareket eden dolar/TL günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 değer kazancıyla 26,5370'ten tamamladı.

Dolar/TL, saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,70 artışla 26,7010'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,40 artışla 29,0280'den, sterlin/TL de yüzde 0,50 artışla 33,6920'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 103,67 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 1,0860'tan işlem görüyor.

Bugün yurt içinde 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle piyasaların kapalı olacağını, ABD'de ağustos ayı ADP özel sektör istihdamı, temmuz ayı bekleyen konut satışları ve 2. çeyrek büyümenin yanı sıra Euro bölgesinde ve Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103 seviyesinin destek, 105'in ise direnç olarak öne çıktığını bildirdi.


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