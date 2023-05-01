Dolar ve Euro ne kadar oldu? (1 Mayıs 2023)

Yayınlanma: 01.05.2023 - 11:25

Güncelleme: 01.05.2023 - 12:21

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının 0,1 üzerinde 19,4487'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 19,4570'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 21,3960'tan, sterlin/TL ise yüzde 0,4 azalışla 24,3820'den satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 101,9 seviyesinde dengelenirken, Euro/dolar paritesi yüzde 0,2 değer kaybıyla 1,1000'dan alıcı buluyor.

DOLARIN GÖZÜ POWELL'DA

Analistler, tatil nedeniyle bugün sığ piyasa işlemlerinin olduğunu anımsatarak bu hafta çarşamba günü ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Bugünün veri gündeminde, ABD'de inşaat harcamaları ve imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.