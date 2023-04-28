1 milyon dolar harcandığı iddia edilmişti: Teyit.org yalanladı, AKP'nin daha fazla harcadığı ortaya çıktı

Yayınlanma: 28.04.2023 - 15:15

Güncelleme: 28.04.2023 - 15:30

Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son bir ayda Facebook reklam masrafının bir milyon dolar olduğu iddia edilmişti. Ancak bu iddia Teyit.org tarafından yalanlandı. Öte yandan, son 30 günlük reklam harcaması verilerinde ilk 2 sırada AKP'nin yer alması ise dikkat çekti.

Teyit.org'un Facebook verilerinden aktardığına göre, 27 Mart - 25 Nisan 2023 tarihleri arasında en fazla reklam veren ve harcama yapan hesap, AKP İstanbul İl Başkanlığı, 1 milyon 140 bin 573 TL harcama yapmış.

İkinci sırada AKP yer almış. AKP'nin bu tarihler arasındaki toplam harcaması 1 milyon 17 bin 536 TL harcama yaptığı görülüyor.

Üçüncü sırada yer alan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise reklam için 598 bin 367 TL harcamış.

Dördüncü sırada yer alan MHP ise 382 bin 477 TL harcamış.

Listede Kılıçdaroğlu ise beşinci sırada. Kılıçdaroğlu’nun 26 Mart - 24 Nisan 2023 tarihleri arasında Facebook reklamları için 416 bin 87 TL harcadığı görülüyor. Kılıçdaroğlu’nun hesabından yapılan son 30 günlük harcama, 67 reklam için yapılmış.

Paylaşım görselinde kullanılan "metrics overview" sayfasında görülen AdValue, yani reklam değerinin 968 bin dolar olduğu görülse de bu değer Facebook’ta reklamlara harcanan tutarı göstermiyor.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun reklam harcamaları sayfası incelendiğinde ise son olarak 22 Nisan ve 28 Nisan 2023 tarihleri arasında, sosyal meselelerle, seçimlerle veya siyasetle ilişkili olan reklamlar için harcadığı tahmini tutarın 195 bin 107 TL harcandığı görülüyor.

Ayrıca verilen bir reklama ortalama ne kadar harcama yapıldığı bilgisi de Meta’nın sayfasında görülebiliyor.