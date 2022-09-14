Dolar ve Euro ne kadar oldu? (14 Eylül 2022)
Küresel piyasalar ABD'de enflasyonun beklenenden yüksek gelmesiyle negatif seyrederken, Fed'in sert faiz artışı yapması bekleniyor. İstanbul serbest piyasasında ise dolar yükselişini sürdürüyor.
Döviz piyasasının dün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine odaklanmıştı. ABD enflasyonu beklenenden daha az yavaşladı. Enflasyon verileri Amerikan Merkez Bankası (Fed) faiz kararında da etkili olacak. Fed faiz kararında sert artış bekleniyor.
İstanbul serbest piyasada ise dolar 18,2570 liradan, avro 18,2260 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 18,2550 liradan alınan dolar 18,2570 liradan satılıyor. 18,2240 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,2260 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,2510 lira, avronun satış fiyatı ise 18,3140 lira olmuştu.
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