Son Dakika: Dolar yeniden yükselişe geçti

ABD'de açıklanan ve beklentileri aşan enflasyon rakamlarının ardından dolar/TL yükselişe geçti.

cumhuriyet.com.tr
13 Eylül 2022 Salı, 15:52
Son Dakika: Dolar yeniden yükselişe geçti
Abone Ol google-news

Piyasaların yakından takip ettiği ABD enflasyon verisinin ardından dolarda yükseliş görüldü. 

ABD'de TÜFE ağustos ayında 0.1 ile beklentilere paralel arttı. Çekirdek TÜFE yüzde 0.6 artışla yüzde 0.3'lük beklentiyi aştı. Yıllık enflasyon da yüzde 8.3'le beklentilerin üzerinde geldi.

Veri sonrasında dolar/TL 18.25, Euro/TL 18.34 seviyesinde hareket ediyor.

Euro/dolar paritesi veri sonrası yüzde 0.5 düşüşle 1.00675 seviyesine geriledi. 

Dolar endeksi enflasyon verisinin ardından 109 seviyesinin üzerine çıktı. 

 


dolar ABD enflasyon

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler