Dolar ve Euro ne kadar oldu? 14 Eylül 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 14.09.2023 - 09:25

Güncelleme: 14.09.2023 - 09:25

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) 6 aya kadar vadeli KKM hesapları için uygulanan zorunlu karşılık oranını yüzde 15'ten yüzde 25'e yükseltti.

Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu dört bankacı TCMB'nin bu adımı ile 250 milyar TL'nin üzerinde 300 milyar TL'ye yakın TL likiditenin sistemden çekileceğini hesaplıyor.

TCMB, bankacılık sektörünün varlık ve yükümlülüklerinde TL cinsi kalemlerin ağırlıklarının artırılmasını istiyor.

TCMB'nin geçen ay KKM büyüklüğünün azaltılması için bankalara hedef belirlemesinin ardından mevduat için verilen azami faiz 10 puandan fazla artış kaydetmiş oldu.

Bankaların mevduat faizi için gösterge kabul edilen 3 aya kadar olan mevduat faizi TCMB verilerine göre, 1 Eylül'de sona eren haftada 6.83 puan ile en azından 2007 yılına kadar giden uzun bir dönemin en keskin yükselişini kaydederek yüzde 37.59'a çıktı.

Bir aylık mevduat faizinde ise 1.9 puan ile daha sınırlı bir artış gerçekleşti.

TCMB düzenlemelerinin ardından dövizden dönen KKM hesapların vade sonunda TL'ye dönmesi halinde ödenen mevduat faizi yükselirken, bu oran bazı hesaplar için yüzde 45'e kadar çıktı.

KKM'DE AZALIŞ SÜRÜYOR

TCMB TL cinsi zorunlu karşılıklarda yaptığı değişiklikle kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarına tüm vadeler için yüzde 15 zorunlu karşılık uygulamasını temmuzda başlatmıştı.

Bu dönemde 500 milyar TL'ye yakın likidite sistemden çekilmişti.

BDDK'nın verilerine göre KKM büyüklüğü 1 Eylül itibarıyla, 20 milyar lira ile sınırlı da olsa art arda ikinci defa haftalık bazda düşüş kaydetti.

KKM büyüklüğü 18 Ağustos'ta 3.41 trilyon lira ile zirve yapmış, 25 Ağustos'ta yaklaşık 40 milyar lira gerilemişti.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar/TL, seçim sonrasında haziran-temmuz aylarındaki sert kayıpların ardından hafif yukarı yönlü yatay bir seyir izliyor.

Kur üzerinde kontrolün gevşediği haziran ayından bu yana TL'nin kaydettiği değer kaybı yaklaşık yüzde 23 seviyesinde bulunuyor. Dolar/TL bu sabah güne 26.95 civarında başladı.

Euro/TL ise 29,01 seviyesinden alıcı buluyor.

FRANSIZ BANKADAN ÇARPICI FAİZ TAHMİNİ

Bugün iç piyasada TCMB'nin haftalık verileri takip edilecek. Önümüzdeki hafta ise TCMB'nin faiz kararı haftanın en önemli gündem maddesi olarak izlenecek.

Societe Generale dün gelişmekte olan ülkelere yönelik raporunda, TCMB'den bu ay 600 baz puan faiz artışı beklediğini belirtti.

Kurum bu yılın son çeyreğinde 600 baz puan daha ve önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde 200 baz puan daha faiz artışı öngördü.