Dolar ve Euro ne kadar oldu? (16 Ocak 2023)

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 09:23

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 09:23

Merkez Bankası (TCMB) TL'nin kullanımını artırmak için attığı adımlara haftasonu bir yenisini daha ekledi. TCMB üç ay üzeri TL mevduatta ve yıl sonuna kadar yurt dışından temin edilen altı aydan uzun vadeli yabancı para yükümlülüklerdeki zorunlu karşılık oranını sıfırladı.

TCMB geçen yıl boyunca yaptığı sayısız düzenleme ile kendisini döviz arz ve talebinde, tahvilde kredilerde mevduatın para biriminde belirleyici konuma getirmişti. Bu adım cezalandırma içermeyen nadir düzenlemelerden biri de oldu.

TCMB verilerine göre zorunlu karşılığa tabi mevduatın toplam büyüklüğü 5.5 trilyon TL ve bunun yüzde 68'si üç ay veya daha kısa vadeli mevduattan oluşuyor. Dolayısıyla bankalar mevcut 250 milyar TL civarında zorunlu karşılık tutarken bu stok 20 milyar TL azalacak. Bunun yanısıra sistemde mevduatın vadesinin üç aydan yukarı çekilebilen kısmı için de bankalar daha az karşılık ayırabilmiş olacak.

Bankacılık sisteminin hem varlık hem de yükümlülük tarafında TL ağırlığının "kalıcı" artırmayı amaçlayan TCMB TL mevduatı özendirmeyi amaçlıyor.

DOLAR/TL NE KADAR?

Bugün veri gündeminde, Hazine'nin Aralık ayı ve 2022 yılına ilişkin merkezi yönetim bütçe verileri yer alıyor. Hazine ayrıca bugün 7 yıl vadeli değişiken faizli ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu gösterge tahvilin yeniden ihraçlarını gerçekleştirecek. Haftanın kalanında ise Merkez Bankası'nın faiz kararı öne çıkan gündem maddeleri arasında yer alıyor.

En geç Haziran ayında yapılacak olan seçimler öncesinde iktidarın ekonomi adımları, muhalefetin ise muhtemel cumhurbaşkanı adaylarının açıklamaları ile Türkiye'nin dış politikadaki adımları izleniyor.

Geçen yılın tamamında, büyük bölümü yılın ilk yarısında olmak üzere yüzde 29.6 değer yitiren TL dolar karşısında bu sabah 08.49'da 18.7850/18.7875 ile yatay seyretti. Döviz piyasasında arz ve talebi TCMB'nin aldığı önlemler belirlediği için piyasada son aylarda keskin hareketler görülmüyor.

EURO/TL NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 20.3960 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 20.3980 lira olarak belirlendi.

Cuma günü, Euro'nun satış fiyatı ise 20.3360 lira olmuştu.

EURO DOLAR PARİTESİ

Güne 1,0834 ile başlayan Euro/Dolar paritesi saat 09:15 itibarıyla yüzde 0,24 artışla 1,0858'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0781, en yüksek 1,0868 seviyelerini gören Euro/Dolar, günü 1,0835 seviyesinde kapattı. Euro/Dolar, 06.01.2023 tarihinde 1,0483 ile son bir ayın en düşük, 16.01.2023 tarihinde ise 1,0874 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

KÜRESEL PİYASALAR

Öte yandan bugün Davos'ta başlayan Dünya Ekonomik Forumu'na ülke liderleri, politika yapıcılar ve büyük şirketlerin CEO'ları katılacak. Davos'ta konuşma yapması beklenen birçok merkez bankası yetkilisi arasında ABD Merkez Bankası'ndan da (Fed) dokuz yetkili bulunuyor.

Fed'in Şubat'ta 50 baz puan büyüklüğünde faiz artırımına gitmesine neredeyse hiç ihtimal verilmezken, piyasalar 25 baz puan büyüklüğünde artırım olasılığını ise yüzde 94 olarak fiyatladı.