Dolar ve Euro ne kadar oldu? (17 Ocak 2023)

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 09:20

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 09:21

Bugün iç gündemde aralık ayı konut satışları, kısa vadeli dış borç istatistikleri, Hazine Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşması yer alıyor. TBMM'de ise sözleşmelerilere kadro düzenlemesi ve partilerin grup toplantıları yapılacak.

Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda gerçekleştirilen anket, özel ve kamu sektörlerinden baş ekonomistlerin üçte ikisinin bu yıl küresel resesyon beklediğini, yüzde 18'inin de bu olasılığın "son derece yüksek" olduğunu düşündüğünü gösterdi.

Hazine 55 milyar TL'lik Ocak ayı programının ilk iki ihalesinde dün 25 milyar TL borçlandı. Büyük bölümünün 10 yıllık gösterge tahvilden yapılan borçlanmada maliyet yüzde 10.37 oldu. Bugün ise Hazine 11 ay vadeli bono ve 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihracı gerçekleştirecek.

Hazine ayrıca Türkiye'nin ilk yeşil tahvili için yatırımcı toplantılarına ay sonu itibarıyla başlamayı, ihracı ise ilk çeyrekte yapmayı hedefliyor.

Merkez Bankası (TCMB) üç ay üzeri TL mevduatta ve yıl sonuna kadar yurt dışından temin edilen altı aydan uzun yabancı para yükümlülüklerdeki zorunlu karşılık oranını sıfırladı.

TCMB geçen yıl boyunca yaptığı sayısız düzenleme ile kendisini döviz arz ve talebinde, tahvilde, kredilerde ve mevduatın para biriminde belirleyici konuma getirmişti.

Bankalar mevcut 250 milyar TL civarında zorunlu karşılık tutarken bu stok 20 milyar TL azalacak. Bunun yanısıra sistemde mevduatın vadesinin üç aydan yukarı çekilebilen kısmı için de bankalar daha az karşılık ayırabilmiş olacak. Bu hafta TCMB'nin faiz kararı da piyasalarda takip edilecek gelişmeler arasında yer alıyor.

Bankacılar öncü verilerden, geçen hafta TCMB rezervlerinin 1 milyar dolar ile sınırlı arttığını hesaplıyor.

DOLAR NE KADAR OLDU?

En geç Haziran ayında yapılacak olan seçimler öncesinde iktidarın ekonomi adımları, muhalefetin ise muhtemel cumhurbaşkanı adaylarının açıklamaları ile Türkiye'nin dış politikadaki adımları izleniyor.

Geçen yılın tamamında, büyük bölümü yılın ilk yarısında olmak üzere yüzde 29.6 değer yitiren TL bu sabah 08.34'te 18.7890/18.7895 ile yatay seyretti. Döviz piyasasında arz ve talebi TCMB'nin aldığı önlemler belirlediği için piyasada son aylarda keskin hareketler görülmüyor.

EURO/TL NE KADAR?

Serbest piyasada 20,3420 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 20,3440 lira olarak belirlendi.

Dün, Euro'nun satış fiyatı ise 20,3410 lira olmuştu.

EURO DOLAR PARİTESİ NE KADAR OLDU?

Güne 1,0820 ile başlayan Euro/dolar paritesi saat 09:02 itibarıyla yüzde 0,09 artışla 1,0830'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0802, en yüksek 1,0874 seviyelerini gören Euro/dolar, günü 1,0821 seviyesinde kapattı. Euro/dolar, 06.01.2023 tarihinde 1,0483 ile son bir ayın en düşük, 16.01.2023 tarihinde ise 1,0874 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.





