Dolar ve Euro ne kadar oldu? 2 Ekim 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 02.10.2023 - 09:19

Güncelleme: 02.10.2023 - 09:19

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, para ve maliye politikasındaki değişiklikleri gerekçe göstererek Türkiye'nin kredi notu görünümünü cuma günü "negatif"ten "durağan"a yükseltti.

Bugün iç veri gündeminde eylül ayı imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksini (PMI) yer alıyor.

Bu hafta eylül öncü dış ticaret verileri takip edilecek ancak öne çıkan veri yarın açıklanacak eylül ayı TÜFE olacak.

Seçimlerin ardından TL'de yaşanan değer kaybının birikimli etkisi ve vergi artışlarıyla TÜFE'nin Eylül'de aylık yüzde 4.9 artması, yıllık bazda ise yükselişine devam ederek yüzde 61.7'ye çıkması bekleniyor.

Reuters anketinde yılsonu enflasyon tahmin medyanı yüzde 68.5 seviyesinde bulunurken, tahminler yüzde 66.45 ile yüzde 72 bandında yer alıyor.

Ağustos ayında yapılan ankette yılsonu tahmin medyanı yüzde 55.7 seviyesindeydi. Ekonomistler enflasyonun Mayıs 2024'te yüzde 75 civarında zirve yapmasını bekliyor.

ERKAN'IN SUNUMU, ŞİMŞEK'İN LONDRA YATIRIMCI TOPLANTILARI

TCMB Başkanı Erkan yarın saat 15.30'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bilgilendirme sunumu yapacak. Erkan'ın vereceği mesajlar ve milletvekillerinin sorularına vereceği yanıtlar piyasalarda yakından takip edilecek. TCMB seçimlerin ardından gerçekleştirdiği 2,150 baz puanlık faiz artışının ardından sıkılaştırmanın devam edeceği mesajı veriyor.

Piyasalar ayrıca 4-5 Ekim'de ise Şimşek'in Londra yatırımcı toplantısında vereceği mesajları takip edecek.

Ekonomi yönetimi yıllardır süren yabancı yatırım çıkışını tersine çevirmek için geçen ay ABD'de başladığı yatırımcı toplantılarına bu hafta Londra'da devam edecek.

Şimşek ve Erkan 11-14 Ekim tarihlerinde ise Dünya Bankası-IMF yıllık toplantıları için Fas Marakeş'te olacaklar.

Şimşek 19 Ekim'de ise Paris'te yatırımcı toplantılarına katılacak. Ekonomi yönetimi ay sonunda Körfez ve yıl bitmeden Asya ziyaretlerini gerçekleştirmeyi de planlıyor.

TCMB faiz artışları ve çoğu KKM'ye odaklanan düzenlemelerin etkisiyle mevduat için verilen azami faiz son dönemde 10 puandan fazla arttı. Piyasalarda artışın ne kadar süreci izleniyor.

Sektörde yaygın olan üç aya kadar vadeli TL mevduatta ortalama faiz 22 Eylül ile biten haftada bir puan daha yükselerek yüzde 42.74 seviyesine geldi.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

PPK öncesi 27'nin altını test eden, geçen hafta illlikit işlemlerde en yüksek 28 seviyesini gören dolar/TL'de her iki yönlü dalgalanma da kalıcı olmadı. Dolar/TL bu sabah güne 27.47 seviyesinden başladı.

Bu verilere göre TL, dolar karşısında yılbaşından beri yüzde 31.9 değer kaybetti. Kur üzerinde kontrolün gevşediği haziran ayından bu yana TL'nin değer kaybı yüzde 24.6 seviyesinde.

Euro/TL ise 29.06 seviyesinden işlem görüyor.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında üçüncü çeyrekte kaydedilen yükseliş yüzde 30'a yaklaştı.

Enerji fiyatlarında yaşanan artış, petrol ve gaz ihtiyacının neredeyse tamamını ithalat ile karşılayan Türkiye ekonominde cari açığı ve enflasyonu yükseltici etkilere sahip.