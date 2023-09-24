Mehmet Şimşek için çarpıcı iddia: 'Ekonominin direksiyonuna tam yetkiyle geçecek'

Yayınlanma: 24.09.2023 - 11:26

Güncelleme: 24.09.2023 - 11:31

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler sonrasında ekonomide direksiyonun başına tam yetkiyle oturacağı söylendi.

Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ekonomik modeli' haline gelmiş bir kriz içerisinde olduğunu belirterek önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritasına dair edindiği bilgileri paylaştı.

YEREL SEÇİMLERİN SONRASI İŞARET EDİLDİ

1 Nisan'dan, yani yerel seçimlerden hemen sonra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in tam yetki ile ekonominin direksiyonuna geçeceğini dile getiren Bozkurt, şunları kaydetti:

"IMF'li ya da IMF’siz kemer sıkma politikaları ve acı reçeteler havalarda uçuşacak. Bunun işaretini bir türlü açıklanamayan, bilinçli olarak uzatılan emeklilerin maaşlarına yapılacak düzeltmelerde görüyoruz. Ocak ayına kadar mesele uzatılırsa, Ocak zammı emeklilerin birkaç yıl içinde alabilecekleri en iyi zam oranı olacak.

ŞİMŞEK'E FAİZ ONAYI VERİLDİ

Ben burada olduğum sürece hiç çıkmayacak' denilen faiz oranları da bu yıl sonuna kadar Şimşek’e verilen onay uyarınca yüzde 40’a kadar da çıkacak. Politika faizini yüzde 30 ya da 40 olması, faizlerin bu kadar olduğu gibi bir durum ortaya çıkarıyor ama değil. Çünkü piyasa başka işliyor, faizini bu orana bakmadan hemen enflasyonun üzerine taşıyor.

"KAMU BANKALARI DEVREYE SOKULACAK"

Tüketici faizi bankalarda yüzde 60’ın, konut kredisi faizi ise yüzde 50’nin üzerinde. Özellikle inşaat sektörünün 'kontak' kapatmaması için Erdoğan’ın bir siyaset yapma aracı olan kamu bankaları muhtemelen devreye sokulacak ve maliyeti daha az konut kredileri ile inşaat sektörüne takviye yapılacaktır. Bu modelin krizleri, sektörleri, 'öldürmeyip süründüren' özelliğe sahip. İktidar düşüren boş tencerelerden de tam burada ayrılıyor bu ekonomik model."