Dolar ve Euro ne kadar oldu? 21 Haziran 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 21.06.2023 - 09:32

Güncelleme: 21.06.2023 - 09:40

Yarın açıklanacak olan ve yatırımcıların faiz artırımına kesin gözüyle baktıkları TCMB toplantısı öncesinde dolar/TL'de dar aralıkta yatay seyir devam ederken, yurt içinde yoğun bir veri gündemi bulunmuyor.

TCMB, başkanlık makamına Gaye Erkan'ın getirilmesinin ardından, serbest politikalara geçişin ilk aşaması olarak görülen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını Perşembe günü yapacak.

FAİZ TAHMİNLERİ

Reuters anketine göre uzmanlar yüzde 12.5'ten yüzde 30'a kadar çok geniş bir aralıkta faiz artırımı beklerken, medyan değere göre politika faizinin 11.5 puan artışla yüzde 8.5'ten yüzde 20'ye yükseltileceği öngörüldü.

Hükümetin son yıllarda izlediği ekonomik büyümeye öncelik veren, bu esnada enflasyonun 24 yılın zirvesine çıkmasına göz yuman ve tüketicilerin alım gücünün düşmesine yol açan düşük faiz politikasından, seçim sonrasında benimsenen alışılageldik politikalara dönüşün ilk dönemeci olan TCMB faiz kararında ileriki döneme ilişkin ipuçlarına odaklanacaklar.

Uzmanlar faizlerin nihai seviyesi, artırımların tek bir seferde mi yoksa ne uzunlukta bir dönemde yapılacağının ipuçlarını veren yönlendirme ifadelerini karar metninde arayacaklar.

Bazı kurumlar yayımladıkları raporlarda art arda iki artırım ile faizlerin zirveye ulaşabileceğini ifade ederken, bazıları ise faiz artırımlarının birkaç aya yayıldığı, aynı dönemde makro ihtiyati tedbirlerin gevşetildiği bir ortamda TL'nin değerini koruyabileceğini belirtiyorlar.

HEDEFİN ÜZERİNDE BORÇLANMA

Hazine dün düzenlenen iki ihraç ile 14.8 milyar lira borçlandı. Böylece Hazine, 50 milyar lira olarak öngördüğü Haziran ayı borçlanması 86.7 milyar lira ile tamamlayarak hedefin çok üzerinde borçlanmış oldu.

Bugün TCMB'nin Haziran ayı reel kesim güven endeksi ve imalat sektörü kapasite kullanım oranı verileri saat 10'da yayımlanacak.

9 GÜNDÜR YATAY SEYREDİYOR

Mayıs sonundaki seçimlerden sonra hızlı şekilde değer yitirerek geçen hafta 23.77 seviyesine kadar yükselen dolar/TL'de, kamu kuruluşlarının döviz arz ve talebini belirlediği seçim öncesi dönemde olduğu gibi 9 gündür yatay seyir izliyor.

TL, bu zirve seviyeye göre seçimlerin ilk turu öncesine kıyasla yüzde 17.6 değer kaybederken, sadece Haziran ayında değer kaybı yüzde 12.1 oldu.

KURLARDA YATAY SEYİR

Dolar geçen haftanın başından bu yana genel olarak 23.50-23.70 bandında hareket ediyor. 21 Haziran itibariyle gün içinde en yüksek 23.63’e çıkan dolar/TL, mevcut durumda 23.55’ten işlem görüyor. Euro ise 9.26 itibariyle 25.68 seviyesinde. Euro gün içerisinde en fazla 25.79’a kadar çıktı.

Yatırımcılar için Türkiye'nin son iki yılda uyguladığı para ve maliye politikasının rasyonel, yani teamüllere uygun bir zemine taşınmasını temsil eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ardından Erkan'ın da PPK toplantısı ardından banka genel müdürleriyle toplanması bekleniyor.

Seçimlerin ardından Türkiye'nin risk primindeki düşüşün yarattığı iştahla birlikte neredeyse aralıksız olarak 9 Haziran'a kadar yüzde 23'e yakın prim yapan BIST-100 endeksindeki geri çekilme dün de devam etti. Dün yüzde 0.3 gerileyerek 5,251.6 puana inen endeks, son yedi seansın altısında gerileyerek yüzde 6.7 düşüş kaydetti.

Uluslararası piyasalara bakıldığında Asya borsaları, Beijing'in yavaşlayan ekonomiyi destekleyecek yeni bir adım açıklamamasının ardından bugün de geriledi.

Yatırımcılar bugün Kongre önünde konuşacak olan ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın ne kadar sıkılaştırma yanlısı ifadeler kullanacağını izleyecekler.