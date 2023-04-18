Dolar ve Euro ne kadar oldu? (18 Nisan 2023)

Yayınlanma: 18.04.2023 - 09:35

Güncelleme: 18.04.2023 - 09:35

Seçime yaklaştıkça bankacıların kamu kontrollü olarak tanımladıkları piyasada TL'de değer kayıpları deprem öncesi döneme göre günlük olarak bir miktar hız kazandı.

Günlük sınırlı kayıplarını devam ettiren dolar/TL, bu sabah 19.40 civarında güne başladı. Bu verilere göre TL dolar karşısında depremden bugüne geçen yaklaşık 2.5 ayda yüzde 3 değer kaybetmiş oldu.

Serbest piyasada 21.2240 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 21.2260 lira olarak belirlendi.

Dün Euro'nun satış fiyatı ise 21,1910 lira olmuştu.

EURO DOLAR PARITESİ DE YÜKSELİŞTE

Güne 1,0926 ile başlayan Euro/dolar paritesi saat 09:31 itibarıyla yüzde 0,14 artışla 1,0942'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0909, en yüksek 1,1000 seviyelerini gören Euro/dolar, günü 1,0928 seviyesinde kapattı. Euro/dolar, 20.03.2023 tarihinde 1,0631 ile son bir ayın en düşük, 14.04.2023 tarihinde ise 1,1076 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.



Deprem sonrası dönemde seçime yaklaştıkça döviz talebi mevcut politikaları zorlyayacak ölçüde arttı. KKM faizlerinde üst sınırlar kaldırılarak mevduat faizleri genelinde yaşanan yükseliş ve diğer düzenlemelerle artan döviz talebi azaltılmaya çalışıldı. Aynı şekilde son dönemde ülkeye dışarıdan döviz girişi yaratacak adımlara da hız verildi.

TCMB bankacılık sektörüne önümüzdeki altı ay için mevduatta her ay yüzde 5'e kadar düzenli dövizden TL'ye dönüşüm öngören hedefler getirirken, geçen haftalarda ayrıca sektörden bu hedeflere odaklanma da istedi.

Bankacılar açısından 14 Mayıs'taki seçimleri de kapsayacak dönem için TCMB mesajları "döviz talebi yaratarak döviz politikasında engel oluşturmayın" mesajı olarak algılandı.

Bu kapsamda TCMB dün de kurumsal döviz talebinin azaltılması kapsamında günlük mesajlarına devam etti. Bankacılar ise seçim öncesi döviz talebinin "çok fazla" olduğuna dikkat çekiyor.

PİYASALARDA ANA GÜNDEM MADDESİ SEÇİM



Bu kapsamda 14 Mayıs'ta geçekeleşecek seçimler getirebileceği köklü değişiklikler nedeniyle piyasalarda ana gündem maddesi olarak izleniyor.

JPMorgan, seçimlerden sonra, uygulanan ekonomi politikalarında sadece ılımlı değişiklikler yapılması halinde TL'de kayıpların süreceği ve dolar/TL'nin 30'a yaklaşabileceği tahmininde bulundu.

JPMorgan'ın iki senaryosundan ilki olan alışılagelmiş politikalara "güçlü bir bağlılık" olması durumunda ise, dolar/TL'nin seçimlerin ardından önce 24-25 seviyesine yükseleceğini ve yılı 26 seviyesinde kapatacağı tahmin ediliyor. Buna göre, ekonomide borçlanma maliyetleri için önemli olan gösterge tahvil faizlerinin de yüzde 25'e yükseleceği öngörülüyor.

BÜTÇE MARTTA 47.2 MİLYAR TL AÇIK VERDİ



Bugün iç piyasada Hazine'nin 5 yıl vadeli sabit kuponlu ve 10 yıllık TÜFE'ye endeksli tahvil ihaleleri izlenecek. Merkezi yönetim bütçe dengesi martta 47,2 milyar TL açık verdi. Deprem felaketinin yaşandığı şubatta vergi gelirlerindeki düşüşle bütçe açığı 170,6 milyar TL'ye yükselmişti. Bir önceki yıl aynı dönem verilen yaklaşık 30 milyar TL açık ile karşılaştırıldığında veriler kötüleşme hızının arttığını gösteriyor.

KÜRESEL PİYASALAR

Asya borsaları, geçen yıl ekonomide büyük bir yavaşlamaya yol açan koronavirüs önlemlerinin ardından Çin ekonomisinin beklenenden daha güçlü bir toparlanma kaydetmesiyle kayıplarını telafi etti.

Dolar, ABD'de açıklanan güçlü ekonomik verilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Mayıs'ta yeniden faiz artıracağı beklentilerini yükseltmesiyle dünkü yükselişinin ardından bugün hafif geriledi. Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi yüzde 0.08 düşüşle 102.03 seviyesine geriledi.