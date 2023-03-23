Dolar ve Euro ne kadar oldu? (23 Mart 2023)

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 09:10

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 09:43

ABD Merkez Bankası (Fed) dün politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4.75-5'e yükseltti.

Fed yetkilileri hâlâ "para politikasında bir miktar daha sıkılaşmaya" ihtiyaç olabileceğini belirtmiş olsalar da karar metninden "(faizde) artırımlara devam edilmesi" ifadesinin kaldırılması bankacılık sektöründeki sorunların ardından para politikası duruşunda geniş çaplı değişiklik olduğuna işaret etti.

Fed'in para politikası kurulu üyelerinin tahminlerine göre yıl sonuna kadar 25 baz puan büyüklüğünde bir faiz artırımı daha gerçekleşebilir.

TCMB FAİZ KARARI VE SEÇİM GÜNDEMİ İZLENECEK

İç veri gündeminde bugün Mart ayı tüketici güven endeksi, TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı ve haftalık para banka, rezerv, menkul kıymet istatistikleri bulunuyor.

TCMB verilerine göre altın ve brüt döviz rezervinden oluşan toplam rezervler, deprem öncesi 3 Şubat itibarıyla bulunduğu 129.63 milyar dolar seviyesinden 10 Mart itibarıyla 120 milyar dolara inmişti.

Toplamda 100 milyar dolar maliyeti olacağı tahmin edilen depremin ilk etkileri ve "istikrarlı TL" politikası ile TCMB rezervlerinde toplam 5 haftada 9.6 milyar dolar düşüş yaşandı.

Bugün açıklanacak 17 Mart haftasına ilişkin toplam rezervlere ilişkin ekonomistlerin hesaplamaları 7 milyar dolarla depremden sonra ilk kez artması bekleniyor. Tahminlere göre toplam rezerv miktarı da 126.9 milyar dolara yükselecek.

Bu artışta Suudi Arabistan gelen 5 milyar dolar mevduat etkisi belirgin. Net rezerv artışı ise geçen hafta için 2 milyar dolar tahmin ediliyor.

DÖVİZDE SON DURUM

Dolar/TL, bu sabah saat 08.55'te 19.03/19.04 seviyesindeydi. TL, depremden bugüne dolar karşısında yüzde 1.1 değer kaybı yaşadı.

Euro kuru ise yüzde 0.60'lık yükselişle rekor kırdı. Euro/TL 20.81'den işlem görüyor.

TCMB bugün mart ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında Kahramanmaraş merkezli depremin ekonomiye etkilerini sınırlamak için yaptığı indirimin ardından politika faizini ağırlıklı olarak sabit tutması bekleniyor.

Reuters anketine katılan 18 ekonomistin tahminlerinin medyanı TCMB'nin bu ay politika faizini yüzde 8.50 seviyesinde sabit bırakacağını gösterdi. Ankete katılan altı kurum politika faizinin 50 baz puan daha indirileceği tahmininde bulundu.

Anketteki 2023 sonuna yönelik faiz tahmini sorusuna verilen cevapların medyanı ise TCMB'nin politika faizini yüzde 25 seviyesine yükselteceğine işaret etti. Yıl sonu tahminleri ekonomi politikalarında köklü değişimler getirebilecek seçim nedeniyle yüzde 7.5 ile yüzde 30 arasında geniş bir bantta yer alıyor.