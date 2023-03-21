Dolar ve Euro ne kadar oldu? (21 Mart 2023)

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 09:13

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 09:13

Yurtiçinde ise Hazine'nin iki ihalesi ve 14 Mayıs'ta yapılacak seçim sürecine ilişkin gelişmeler piyasalarda yakından izlenmeye devam ediyor. Hazine bugün 5 yıl vadeli sabit kuponlu ile 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihraçlarını gerçekleştirecek.

Reuters'ta geçen hafta yer alan haberde, AKP'nin hazırladığı seçim beyannamesinde, birkaç yıldır sıkı sıkıya izlediği ekonomi politikalarının yerine serbest piyasa kurallarının yer alacağı ifade edilmiş, alışılmış politikalara geri dönüşte de ekonomi eski bakanlarından Mehmet Şimşek'in adının öne çıktığı belirtilmişti.

"AKTİF SİYASETE GİRMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Yaklaşık 11 yıl boyunca hükümette ekonominin pek çok alanında görev almış olan eski bakan ve başbakan yardımcısı Şimşek, dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde aktif siyasete girmeyi düşünmediğini, ancak kendi alanına giren konularda destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

AKP hükümetinin uyguladığı ve cari fazla vermeyi hedefleyen yeni ekonomi modeli kapsamında son yıllarda faizler enflasyonun belirgin altında tutuldu. Enflasyon tarihi seviyelere ulaşırken enerji ve altın ithalatı öncülüğünde yüksek cari açık oluştu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve son açıklanan verilere göre 49,589 kişinin hayatını kaybettiği depremlerin de ekonomide oluşturacağı yükün 100 milyar dolar seviyelerinde olması bekleniyor.

Asya borsaları, Credit Suisse'in kurtarılmasının bankacılık hisselerinde satışı durdurmasının ardından dip seviyelerden toparlandı. Yatırımcıların risk iştahı kırılganlığını korurken, finansal piyasalarda oluşan baskı nedeniyle ABD'nin faiz artırımlarında sona gelip gelmediği izlenecek.

Satışlar Avrupa ve İngiltere'de düzenleyici kurumların Credit Suisse'deki durumun diğer bankalar için emsal teşkil etmeyeceği yönünde açıklamalarının ardından hafifledi.

DÖVİZDE SON DURUM

Dolar/TL, bu sabah saat 08.49'da 19.0200/19.0205 seviyesindeydi. TCMB "istikrarlı TL" için depremden sonraki beş haftada toplam brüt rezervlerinde 9.6 milyar dolar düşüş yaşadı. TL depremden bugüne 1.5 ayda dolar karşısında yüzde 1 değer kaybetti.

Yüzde 0.14'lik bir değişim yaşayan Euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 20.3735 TL'den yapan Euro şu anda 20.3464 TL alış ve 20.4449 TL satış fiyatına sahip.

Bu hafta perşembe günü Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıklayacak. TCMB geçen ay politika faizinde "ölçülü" olarak nitelediği 50 baz puan indirime gitmişti.

Reuters anketine katılan 18 ekonomistin tahminlerinin medyanı TCMB'nin bu ay politika faizini yüzde 8.50 seviyesinde sabit bırakacağını gösterdi. Ankete katılan altı kurum politika faizinin 50 baz puan daha indirileceği tahmininde bulundu.