Dolar ve Euro ne kadar oldu? (24 Şubat 2023)

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 09:36

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 09:36

Bugün iç veri gündeminde ocak ayına ilişkin yabancı ziyaretçi sayısı bulunuyor. Dış veri gündemi de oldukça yoğun.

MERKEZ BANKASI'NDAN SÜRPRİZ FAİZ İNDİRİMİ

Merkez Bankası (TCMB) dün politika faizinde "ölçülü" olarak nitelediği 50 baz puan indirime giderken, bu indirimin ardından parasal duruşun deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için "yeterli" olduğunu söyledi.

TCMB depremin büyüme, enflasyon ve beklentileri nasıl etkileyeceğini takip edeceğini, ancak kısa vadeli etkilere karşın depremin orta vadede Türkiye ekonomisinin performansı üzerinde "kalıcı bir etki" oluşturmayacağını öngördü.

Banka ayrıca daha önce yazılı uyarıda bulunduğu, yurtdışına yapılan para transferlerinde ödeme kategorisi detayları eksik işlemler nedeniyle bankalardan 1 milyar TL tutarında ek ücret de talep etti.

TCMB'nin en az PPK kararları hatta bazen daha çok etkili olan yeni makroihtiyati düzenlemelere gidip gitmeyeceği piyasalarda takip ediliyor. Deprem sonrası artan döviz talebi nedeniyle bankacılar, yeni dış kaynak ya da döviz talebi azaltıcı yeni önlemler bekliyorlar.

TL depremden sonra yatay bir seyir izlese de, TCMB rezervlerinde son iki haftadaki 7 milyar dolarlık düşüş, depremin "stabil kur politikasını" da oldukça zorladığını gösteriyor.

TCMB REZERVLERİ 2 HAFTADA 7 MİLYAR DOLAR ERİDİ



Döviz ve altın talebindeki artış mevcut döviz politikasını zorlayan bir unsur. Dövizde KKM vb uygulamalar nedeniyle daha çok altın talebi artışta.

TCMB'nin toplam brüt rezervi 122.6 milyar dolar, net rezervleri 21.4 milyar dolar iken piyanın hesaplamalarla takip ettiği swaplar hariç net döviz rezervi ise eksi 45 milyar dolar seviyende.

Dolar/TL yeni zirve seviyesi 18.8820 olurken kur bu sabah saat 08.46'da 18.8775/18.8775 seviyesinde.

EURO TL NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada Euro'nun satış fiyatı ise 20.0080 lira olarak belirlendi.

Dün, Euro'nun satış fiyatı ise 20.0150 lira olmuştu.

EURO DOLAR PARİTESİNDE DÜŞÜŞ

Güne 1,0603 ile başlayan Euro/dolar paritesisaat 09:22 itibarıyla yüzde 0,05 azalışla 1,0598'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0577, en yüksek 1,0628 seviyelerini gören Euro/dolar, günü 1,0603 seviyesinde kapattı. Euro/dolar, 23.02.2023 tarihinde 1,0577 ile son bir ayın en düşük, 02.02.2023 tarihinde ise 1,1033 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.



'İKTİDAR TARAFINDAN MEVCUT SEÇİM PLANINI SÜRDÜRME YÖNÜNDE EĞİLİM GÜÇLENDİ'



Son açıklanan sayılara göre 43 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, neredeyse 15 milyon kişiyi doğrudan etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından seçimlerin erteleneceği yönündeki yorumlar geçen hafta muhalefet çevrelerinde rahatsızlık yaratırken, AKP tarafında ise son günlerde mevcut seçim planını sürdürme yönünde eğilim güçleniyor.

Büyük felaketin ardından devlet kurumlarının hazırlıklı olmadığı ya da kurtarma çalışmalarında yetersizlik olduğu yönünde hem bölge sakinleri hem de tüm ülke genelinde iktidara yönelik eleştiriler artarken, depremin ardından 2023 seçimi ve iktidar partisine olan etkisi önem kazandı.

'DEPREMİN TOPLAM MALİYETİ 50 MİLYAR DOLARI AŞACAK'

Geniş bir coğrafyada yıkıma yol açan depremlerin yeniden inşa maliyetleri başta olmak üzere ekonomik sonuçları ve seçim tarihinde olası etkileri piyasalarda ana gündem maddeleri olarak izleniyor.

Ekonomistlerin ve ekonomi yetkililerin ilk hesaplamaları depremin toplam maliyetinin 50 milyar doları aşacağını gösteriyor, tahminler 100 milyar dolara kadar ulaşıyor. Ayrıca depremin büyümede bu yıl 1-2 puan gerilemeye neden olması da genel beklenti haline geldi.

Depremle birlikte istihdam ve üretimde yaşanan sorunların ekonomik etkilerinin zamana yayılması beklenirken, Türkiye mayıs-haziran dönemi olarak tahmin edilen ve henüz yeni bir kararın gelmediği seçime, depremin etkisiyle yaklaşık yüzde 45 enflasyonla girecek.

Bu deprem öncesi tahminlere göre enflasyonda yaklaşık 5 puanlık artış anlamına gelirken bölgenin ülke tarımında yüzde16 civarında payının bulunması, en belirgin etkinin gıda enflasyonunda olabileceğini gösteriyor.

Enflasyonda ayrıca 2 milyondan fazla kişinin deprem bölgesinden ayrılmış olmasının diğer illerdeki kira gibi kalemlere etkisi de öne çıkıyor.