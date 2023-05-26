Dolar ve Euro ne kadar oldu? (26 Mayıs 2023)

Yayınlanma: 26.05.2023 - 09:36

Güncelleme: 26.05.2023 - 09:36

Bu verilere göre TL dolar karşısında seçimlerin ilk turu öncesine göre yüzde 2.1 değer kaybederken, depremden bugüne yüzde 5.9, yılbaşından bugüne ise yüzde 6.4 kayıp yaşadı.

TL'nin son dönemdeki yataya yakın seyrine rağmen son 5 yıllık kayıp ise yüzde 80 seviyesinde. EuroTL ise zirvenin hemen altında sınırlı düşüşle 21.80 bandında işlem görüyor.

SERBEST PIYASADA DÖVIZ AÇILIŞ FIYATLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 19,9750 liradan, Euro 21,4500 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 19,9730 liradan alınan dolar 19,9750 liradan satılıyor. 21,4480 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 21,4500 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 19,9340 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 21,3850 lira olmuştu.

REZERV KAYIPLARI BU HAFTADA SÜRÜYOR



TL'nin değer kaybını sınırlı tutmak için TCMB, seçimin ilk turunden önceki haftada 9 milyar dolar rezerv kaybederken geçen haftaki rezerv kaybı ise 3.5 milyar dolar oldu. Bankacılar rezerv kayıplarının bu hafta da devam ettiğini hesaplıyor.

Rezerv yeterliliği piyasalarda en önemli endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Net uluslararası rezervler geçen hafta 2.48 milyar dolar daha azalarak 2002'den beri ilk defa eksiye düştü.

Yıl başından bu yana toplam rezervlerde kaydedilen düşüş, altın satışlarının da etkisiyle 19 Mayıs'a kadar 27.2 milyar dolara ulaştı. Seçimlerin öncesindeki hafta toplam rezerv kaybı 9 milyar dolar olmuş bankacılar tarihi bir döviz talebi olduğuna dikkat çekmişlerdi.

Altın rezervleri ithalat kısıtlarıyla beraber kullanılmaya daha belirgin başladığı dönem olan nisan sonundan bugüne 10.6 milyar dolar gerilemiş oldu.

"KREDİ PİYASASI 'DURMA NOKTASINA' GELDİ"



Piyasalarda TL'nin daha çok değer kaybetmesi gerektiğine yönelik beklenti de döviz talebini artırarak TCMB rezervlerini zorlayan ana unsur. Bankacılar döviz talebinin yanısıra bankalardan nakit döviz çıkışının da arttığına dikkat çekmeye başladılar.

Seçimin iki turu arası kredi piyasası istisna ve zorunlu durumlar hariç bankacıların değimiyle "durma noktasına" gelirken mevduat faizlerinde önce yüksek montanlı işlemlerde başlayan aylık vadede mevduat için yıllık yüzde 40 civarında getiri bazı bankalarda daha düşük tutara doğru da yayılmaya başladı. Bankacılar KKM dahil her tür mevduat faizinin yükselişe geçtiğine dikkat çekiyor. Öte yandan vade başında getirisinin bir kısmını ödeyen farklı farklı mevduat ürünü de sunulmaya başladı.

Bankacılar KKM ve mevduat hariç "pek bir işlem" yapamadıklarını belirtiyor.

POLİTİKALARDA DEĞİŞİKLİĞE GEDİLECEK Mİ?



Bankacıların mevcut sistemin sürdürülebilirliğine ilişkin endişeleri ve eleştirileri de artıyor. Bu nedenle ikinci tur sonrası başta ekonomi olmak üzere politikalarda değişiklik getirecek bir sonuç çıkıp çıkmayacağı piyasalar açısından hala en kritik soru.

Reuters'ta önceki gün yayımlanan bir haberde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna günler kala AKP'de, "sürdürülemez" eleştirilerinin hedefi haline gelen mevcut ekonomi programına bağlı kalınıp kalınmayacağı konusunun hâlâ netleşmediğine de dikkat çekildi.

Türkiye'de 20 yıldan fazla süredir iktidarı elinde bulunan AKP bir önceki seçime göre seçmen desteğini 7 puan kaybetse de, Cumhurbaşkanı adayı olarak Tayyip Erdoğan'ın ilk turu önde bitirmesinde muhalefeti PKK ile ilişkilendirdiği "terör" söylemleri etkili olurken, muhalefet ikinci tur için karşı söylemle kolları sıvamış durumda.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise mecliste sahip oldukları çoğunluğun önemini vurgularak yasama ve yürütmedeki istikrarın önemine vurgu yapıyor.