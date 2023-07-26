Dolar ve Euro ne kadar oldu? 26 Temmuz 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 26.07.2023 - 09:42

Güncelleme: 26.07.2023 - 09:42

Dolar/TL 27 zirvesine yakın yatay bir seyir izlerken bugün piyasalarda Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı ardından da piyasa kapanışı sonrası gelecek ABD Merkez Bankası faiz kararı izlenecek. EKK, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bugün toplanıyor.

Merkez Bankası (TCMB), kademeli faiz artışlarını desteklemek amaçlı seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararlarını dün açıklarken, piyasalarda yeni kararların etkileri de takip ediliyor.

Bankacılar kredi adımlarının 250 baz puanlık son faiz artışından daha büyük bir sıkılaştırma olduğuna dikkat çekerken faiz adımı yerine kredi politikasının tercih edilmesi ise piyasalar tarafından eleştiriliyor.

MERKEZ’DEN KREDİ FAİZİ KARARI

TCMB "enflasyonun kontrolü ve iç talebin dengelenmesi kapsamında" kredi kartı nakit kullanımlarına ve kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık azami faiz oranı yüzde 2.89'a yükseltildi. Bu oran karar öncesi yüzde 1.91 seviyesindeydi.

TCMB kararı ardından bankalar müşterilerine Ağustos ayı sonuna doğru ilgili faiz oranlarının yükseltileceğine yönelik bildirim yaptı.

Ekonomistler TCMB'nin 2018 yılından bu yana uyguladığı ve yüksek enflasyona rağmen yürüttüğü düşük faiz politikası ile ortaya çıkan enflasyon sorununun şu anda yapılan uygulamalarla çözülmesinin kolay olmadığını ve sorunların faiz politikasını daha az kullanarak çözmenin de zaman alacağını söylüyorlar.

Ekonomi yönetimi, yürüttüğü risk analizlerine göre alışılagelmişin dışındaki politikalardan çıkışta daha kademeli bir geçişe ihtiyaç duyulduğunu söylese de piyasalar bu geçişin kademeli değil "yavaş" bir geçiş olduğunu, süreçte faiz artırımlarının da siyasi çekincelerle daha düşük tutulduğundan endişeli.

“PİYASALAR İNANDIRILMALI”

Koç Üniversitesi Ekonomi Profesörü Selva Demiralp, ekonomide ortodoks politikalara dönülmesi için 'enflasyonu düşürmek için faiz artmalıdır' görüşünün yeterli olmadığını, enflasyonu düşürecek faiz artışları ve bunun yapılabileceğine piyasaları inandırmak gerektiğini söyledi.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Politika faizinin siyasi nedenlerle düşük artış gerçekleştiği endişesi ve alışılagelmiş ekonomi uygulamalarına tekrar geçişte değişimin "yavaş" olacağı beklentisiyle dolar/TL de tarihi zirvelerinde seyrediyor. TL, dolar karşısında yüzde 20'si haziran ayında olmak üzere bu yıl yüzde 31 değer kaybetti. Kur bu sabah 26.95 civarındaydı. Euro ise 29.82 seviyesinde.

Hazine dün Temmuz ayı iç borçlanma programını da tamamlarken uzun bir aranın ardından ilk kez iç piyasada döviz cinsi borçlanma da yapıldı. Hazine dün iç piyasadan 4 milyar dolar borçlandı.

TCMB ENFLASYON RAPORU

Uzun vadeli TÜFE tahmini içerecek olması nedeniyle piyasa yarın TCMB'nin enflasyon raporunu haftanın en önemli gündem maddesi olarak takip edecek.

TCMB'nin 2023 sonu için TÜFE tahmini yüzde 22.3 seviyesinde bulunuyor. TL'deki değer kaybı ve vergi artışlarının etkisiyle TÜFE'de Temmuz'da çift haneye yakın artış beklenirken, yılsonu TÜFE beklentileri de yüzde 60'a doğru yukarı revize ediliyor. Belirsizlikleri bir miktar giderebileceği beklentisiyle yakından izlenecek olan enflasyon raporu ardından ise daha kapsamlı ekonomi uygulamaları için Eylül ayındaki Orta Vadeli Program öne çıkıyor.

KÜRESEL PİYASALAR

Bu hafta küresel piyasalarda ABD, Avrupa ve Japonya faiz kararları ön planda olacak. Fed bugün ilerleyen saatlerinde iki günlük politika toplantısının sona ermesinin ardından faiz kararını açıklayacak. Politika faizinin yüzde 5.25 ile yüzde 5.5 aralığına yükseltilmesi bekleniyor.