Dolar ve Euro ne kadar oldu? (27 Aralık 2022)

27 Aralık 2022 Salı, 09:28

TL, bu ay yüzde 0.5 değer kaybederken 500 baz puanlık faiz indiriminin başlangıcından bugüne yüzde 3.9, yılbaşından bugüne yüzde 30 değer kaybetti.

Bir çok işlemci kamunun kurdaki yön belirleme kabiliyetine dikkat çekerek TL'deki değer değişimlerini kamu tercihi olarak görüyor.

Tekstil ve hazır giyim başta olmak üzere ihracatçılar kurun sabit kalması nedeniyle rekabet avantajlarını kaybettikleri için TL'nin değer kaybetmesi çağrısında bulunurken hükümet şu an bu yönde bir adım atacağına dair mesaj vermiyor. Ekonomi yönetimi kurda istikrar sağlandığını sırada enflasyondaki düşüş olduğunu söylüyor.

TL'de iki aydan fazla süre dolar karşısında değişim yaşanmazken son bir ayda ise yüzde 0.5 değer kaybı görüldü. Bu seviyeler TL'de oldukça stabil bir seyir anlamına geliyor.

TL'DE SEÇİME KADAR SINIRLI DEĞER KAYBI BEKLENİYOR

Yine de bankacılar TL'de son bi ayda yüzde 0.5 gibi oldukça sınırlı olsa da değer kayıplarının devam edip etmeyeceğini de izleyecekler. Genel beklenti TL'nin seçime kadar anlamlı değer değişimi yaşamadan ya da sınırlı değer kaybeden bir seyir izlemesi.

Bu kapsamda Merkez Bankası'nın (TCMB) cuma günü açıklayacağı önümüzdeki yıla ilişkin para ve kur politikası metni de takip edilecek. Piyasalar TCMB'nin bankacılık sistemine sağladığı 1.1 trilyon civarındaki fonlamanın yapısında nasıl değişiklikler getireceğini izliyor.

TCMB her yıl Aralık ayında para ve kur politikası metni açıklıyor ve burada döviz alım ihalelerinden TCMB'nin ikincil piyasada yapacağı Hazine tahvili alımlarına, açık piyasa işlmelerine kadar önümüzdeki yıla ilişkin detaylı bir metin paylaşıyor.

TCMB PPK'da da ilgili metne atıf yaparak "fonlama kanalları başta olmak üzere tüm politika araç setini liralaşma hedefleriyle uyumlu hale getirecektir" dedi.

TCMB 0.8 trilyon TL'si döviz ve altın cinsi swap, 0.3 trilyon TL'si açık piyasa işlemlerinden repo ile bankacılık sistemini fonluyor. Swap ihalelerinde vade, haftalık ile 3 ay arasında değişirken, repoda sadece bir hafta vadede fonlama kullanılanıyor. TCMB'nin toplam fonlamasının ortalama maliyeti yüzde 9'a oldukça yakın.

Bugün iç piyasada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplanacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in basın toplantısı takip edilecek. Takip edilecek bir veri gündemi ise bulunmuyor.

DÜN DOLAR TARİHİ ZİRVEYİ GÖRDÜ

Dönmez, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün 710 milyar metreküpe ulaştığını açıkladığı Karadeniz'deki gaz rezervine ilişkin detaylı açıklama yapacak.

Erdoğan yeni keşif ve mevcut rezervin son değerlemesiyle birlikte Karadeniz'de keşfettikleri doğal gazın piyasa değerinin de 1 trilyon dolar olduğunu söyledi.

Tarihi zirvenin 18.8440 seviyesinde bulunduğu dolar/TL'de bu sabah kotasyonlar saat 08.53'te 18.66/18.69 seviyesinde.

Piyasalarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasının siyasi etkileri de izlenmeye devam ediliyor.

EURO NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 19.9100 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 19.9120 lira olarak belirlendi.

EURO DOLAR NE KADAR OLDU?

Güne 1,0633 ile başlayan Euro/dolar paritesi saat 09:19 itibarıyla yüzde 0,21 artışla 1,0655'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0605, en yüksek 1,0636 seviyelerini gören Euro/dolar, günü 1,0636 seviyesinde kapattı. Euro/dolar, 30.11.2022 tarihinde 1,0290 ile son bir ayın en düşük, 15.12.2022 tarihinde ise 1,0736 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.