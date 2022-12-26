Dolarda yeni zirve!: Dolar ve Euro ne kadar oldu?

26 Aralık 2022 Pazartesi, 09:17

Bugün piyasada kabine toplantısı ve TL'de bu sabah yaşanan hareketin devamının gelip gelmeyeceği izlenecek. Bugün emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan düzenlemenin son hali de kabinede AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

İç gündemde bugün TCMB'nin aralık ayı reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranı verileri yer alıyor. Dış piyasaların büyük bölümü ise yeni yıl öncesi kapalı olacak. Yabancıların yeni yılın ilk haftası ardından tam hacimde geri gelmeleri bekleniyor.

DOALR/TL'DE YENİ ZİRVE GÖRÜLDÜ

TL, bugün sabah ilk işlemlerde dolar karşısında yaklaşık yüzde 0.8 değer kaybetti ancak bu yükseliş kalıcı olmadı. Saat 09.06 itibarıyla TL'nin Cuma günü son işleme göre değer değişimi yeniden sıfıra geldi.

Bankacılar mevcut döviz politikasını kamu kontrollü olarak tanımlıyor. Ayrıca TCMB piyasadaki işlem saatlerini 1000-1600 olarak da sınırladı.

TL'de bu sabah yaşanan hareketlilik ardından TL'deki değer değişimlerinin kalıcı olup olmadığı, devam edip etmeyeceği piyasalarda yakından takip edilecek. Bazı bankacılar mevcut politikada TL'deki değer değişimlerinin bir "kamu tercihi" olarak da nitelendirdikleri için yetkililerin açıklamaları da izlenecek.

Yaklaşık üç aydır 18.6 etrafında işlem gören dolar/TL'de bu sabah ilk işlemde yeni zirve olan 18.8440 seviyesi görülse de kotasyonlar saat 09.11'de 18.62/18.68 seviyesindeydi.

Haftanın kalanında ise öne çıkan gelişme TCMB'nin 30 Aralık'ta yayımlayacağı 2023 Para ve Kur Politikası metni olacak.

TCMB yıl sonunda açıkladığı ilgili belgede döviz alım ihalelerinden TCMB'nin ikincil piyasada yapacağı Hazine tahvili alımlarına, açık piyasa işlemlerine kadar detaylı bir metin paylaşıyor.

Bu yıl metni daha önemli yapan ise TCMB'nin Kasım ve Aralık faiz kararlarında ilgili metne atıf yapması oldu. PPK'da "fonlama kanalları başta olmak üzere tüm politika araç setini liralaşma hedefleriyle uyumlu hale getirecektir" derken bunu 2023 metni ile açıklayacağını da söyledi.

TCMB 0.8 trilyon TL'si döviz ve altın cinsi swap, 0.3 trilyon TL'si açık piyasa işlemlerinden repo ile olmak üzere bankacılık sistemini toplam 1.1 trilyon TL fonluyor.

Swap ihalelerinde vade, haftalık ile 3 ay arasında değişirken, repoda sadece bir hafta vadede fonlama kullanılanıyor. Bankacılar metinde başta repo ihalelerin vadesinin uzaması olmak üzere önümüzdeki yıl için açıklayacağı yeni değişiklikleri bekliyor.

EURO NE KADAR?

Serbest piyasada 19.8460 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 19.8480 lira olarak belirlendi.

EURO DOLAR PARİTESİ NE KADAR OLDU?

Güne 1,0616 ile başlayan Euro/dolar paritesi saat 09:06 itibarıyla yüzde 0,14 artışla 1,0631'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0587, en yüksek 1,0633 seviyelerini gören Euro/dolar, günü 1,0618 seviyesinde kapattı. Euro/dolar, 30.11.2022 tarihinde 1,0290 ile son bir ayın en düşük, 15.12.2022 tarihinde ise 1,0736 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.