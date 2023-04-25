Dolar ve Euro ne kadar oldu? (25 Nisan 2023)

Yayınlanma: 25.04.2023 - 09:23

Güncelleme: 25.04.2023 - 09:23

Bayram öncesinde döviz talebinin belirgin arttığını belirten bankacılar bu talebin TCMB rezervlerine geçen hafta 5 milyar dolar düşüşe neden olduğu hesapladılar.

Bankacılar seçime yaklaştıkça döviz talebinin belirgin arttığını, son haftalarda ise bu talebin mevcut döviz politikaları zorlayacak ölçüye ulaştığına dikkat çekiyorlar.

Reuters'ın görüşlerine başvurduğu beş bankacının TCMB bilanço verileri ve sektör öncü verilerininden yaptığı hesaplamalara göre toplam rezervlerde geçen hafta 4.8 milyar dolar ile 6.1 milyar dolar arasında düşüş hesapladı.

TCMB verilerine göre altın ve brüt döviz rezervinden oluşan toplam brüt rezervler, deprem öncesi 3 Şubat itibarıyla bulunduğu 129.63 milyar dolar seviyesinden 14 Nisan itibarıyla 121.5 milyar dolara inmişti.

Bankacıların hesaplamaları toplam brüt rezervlerin 116 milyar dolara düşeceğine, net rezervlerde de brüt rezervlerden daha az olsa da belirgin düşüş görüleceğine işaret etti.

İç gündeminde bugün takip edilecek veri gündemi yer almazken piyasa bu hafta TCMB'nin faiz kararına odaklanmış durumda. Beklenti faizlerde bu ay değişiklik olmayacağı seçim sonrasında belirgin artışlar olacağı yönünde.

Mevcut politikalarla dolar/TL'nin kamu tarafından 14 Mayıs'ta yapılacak seçim öncesinde olması gerektiğinden daha aşağıda fiyatlandığı ve TL'nin değer kaybetmesi gerektiğine ilişkin artan görüşler dövize ilgiyi artıran ana unsur.

FAİZLER AY BAŞINDAN BERİ YÜKSELİŞTE

Her ne kadar AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisi iktidarda olduğu sürece faizlerin düşeceğini belirtse de ülke genelinde tüm faizler ay başından itibaren belirgin yükselişe geçti.

Seçim sonrası alışılagelmiş politikalara tekrar dönülebileceği yönündeki beklentiler ve giderek artan döviz talebi sonrası faiz üst sınırları içeren regülasyonların gevşetilmesiyle yükseliş yaşandı. TCMB faizi istisna kaldı.

TCMB verilerine göre sektör geneli ortalamalarına bakıldığında son altı ayda, üç aya kadar TL üzerinden açıklan mevduat getirisi yüzde 19 civarından yüzde 29 civarına yükselerek 20 yılın zirvesine çıktı.

DÖVİZDE SON DURUM

Dolar/TL bu sabah 19.42 civarında güne başladı. Bu verilere göre TL dolar karşısında depremden bugüne geçen 2.5 ayda yaklaşık yüzde 3.1 değer kaybetmiş oldu. Döviz ve altın alım satım işlemleri arasındaki fark ise (spread) TCMB talimatıyla belirgin açılmış durumda.

Serbest piyasada 21,4460 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 21,4480 lira olarak belirlendi.

Dün, Euro'nun satış fiyatı ise 21,3970 lira olmuştu.

Güne 1,1046 ile başlayan Euro/dolar paritesi saat 09:18 itibarıyla yüzde 0,03 artışla 1,1050'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0966, en yüksek 1,1050 seviyelerini gören Euro/dolar, günü 1,1047 seviyesinde kapattı. Euro/dolar, 27.03.2023 tarihinde 1,0745 ile son bir ayın en düşük, 14.04.2023 tarihinde ise 1,1076 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.



KÜRESEL PİYASALAR

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek hafta düzenleyeceği para politikası toplantısında 50 baz puan büyüklüğünde faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi yüzde 0.06 artışla 101.31 seviyesine yükseldi.

Uluslararası hisse piyasaları bugün gerilerken yatırımcılar bu hafta açıklanacak şirket bilançoları ve ekonomik büyüme hakkında ipucu verecek verileri bekliyorlar.