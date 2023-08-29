Dolar ve Euro ne kadar oldu? 29 Ağustos 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 29.08.2023 - 09:35

Güncelleme: 29.08.2023 - 09:36

Bugün yurtiçinde saat 10.00'da ağustos ayı ekonomik güven endeksi ve temmuz ayı nihai dış ticaret verisi yayımlanacak.

Ticaret Bakanlığı'nın ay başında açıkladığı öncü veriye göre dış ticaret açığı temmuzda geçen yıla göre yaklaşık yüzde 16 artarak 12.4 milyar dolar olmuştu.

Haftanın son iki gününde ise imalat PMI ve İstanbul enflasyon verileri izlenecek.

Uluslararası piyasalarda haftanın sonuna doğru yayımlanacak olan ve ABD'de faizlerin seyri konusunda ipucu verecek olan istihdam, fiyat ve imalat sanayi verileri bekleniyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Dolar/TL, geçen hafta TCMB'nin politika faizini 750 baz puan ile beklentilerin çok üzerinde artırmasının ardından perşembe günü keskin şekilde değer kazanarak 27.2'li seviyelerden 25.3'e kadar geriledikten sonra cuma günü 26.50'li seviyelerden kapandı.

Dolar/TL saat 09.30 itibariyle 26.55 seviyelerde seyrediyor.

Euro/TL ise 28.70 seviyesinde işlem görüyor.

YÜZDE 20 DEĞER KAYBETMİŞTİ

Yarın piyasa tatili nedeniyle işlem görmeyecek olan TL, Ağustos ayını bu seviyelerden kapatması halinde hazirandaki yüzde 20.2 ve temmuzdaki yüzde 3.7 değer kaybının ardından aylık bazda yüzde 1.5 prim yapmış olacak.

TCMB dün bankalara gönderdiği menkul kıymet tesisi uygulama talimatı ile kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının azaltılarak düz mevduata geçişi için bankalara verdiği hedeflerde değişiklik yaptı.

KKM'DE HEDEF YÜKSELTİLDİ

Bir bankacının verdiği bilgiye göre, gerçek kişilere ait KKM hesaplarından düz vadeli TL hesaplarına geçişi için belirlenen hedef 5 puan artırılarak yüzde 10'a yükseltildi.

Ek olarak bankaların yenilenen KKM hesapları için getirilen hedeflere uyumunu kolaylaştıracak değişiklikler de yapıldı.

Ayrıca Merkez Bankası'nın günlük bilanço verilerinden iki ekonomistin yaptığı hesaplamalara göre, son iki haftadır yatay seyreden TCMB net rezervlerinde bu hafta gerileme, brüt rezervlerde ise yatay seyir gerçekleşmesi bekleniyor.

REZERVLER PİYASAYA SATIŞTA KULLANILDI

Şirketlerin ihracat gelirlerinin yüzde 40'ının rezerv artışı için TCMB'ye zorunlu olarak devredildiği göz önüne alındığında bu durum, ekonomistlere göre TCMB'nin rezervlerini piyasaya satışta kullanıldığına işaret ediyor.

KÜRESEL PİYASALAR

Uluslararası piyasalara bakıldığında, Asya borsaları, yatırımcıların Çin'in piyasalara destek sağlama çabalarını olumlu karşılamasıyla Çin piyasaları öncülüğünde alıcılı seyrederken, ABD Hazine tahvil getirileri ise sınırlı geriledi.

Ağustos ayında başlıca para birimleri karşısında yaklaşık %2 değer kazanan dolar, bu hafta açıklanacak olan ve zayıf gelmesi beklenen ABD istihdam ve imalat verileri öncesinde sınırlı geriledi.