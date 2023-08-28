Faizden kur vurgunu çıktı: '1 milyar dolar satıldı'

Yayınlanma: 28.08.2023 - 11:33

Güncelleme: 28.08.2023 - 11:33

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), aldığı kararla politika faizini 750 baz puan artırdı. Böylece politika faizi yüzde 17,5'tan yüzde 25'e yükseltilmiş oldu.

Faiz kararı, piyasa beklentilerinin 3 kat üzerinde gerçekleşti ve TL'nin dolar karşısında değer kazanmasına neden oldu. Kararın alındığı saatlerinde 27 TL'nin üzerinde işlem gören dolar paritesi, kararın ardından 25 TL'ye kadar düştü.

"1 MİLYAR DOLAR SATILDI"

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta 750 baz puanlık faiz artışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

X sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede Karabat, "Perşembe günü yapılan faiz artışı ile birlikte TCMB'nin 1 milyar dolar satış yaptığı görüldü" şeklinde konuştu.

Özgür Karabat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de eski yönetim gibi davrandığını ifade etti.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın açıklamaları şu şekilde:

"1) Olumlu diye pazarlanan yeni para politikasının aslında içinin ne kadar boş olduğunu, eski düzenin farklı bir boyutta devam ettiğini tek tek anlatalım.

2) Son 5 yılda, başkanlık sisteminin devreye girmesi ile birlikte TCMB rezervleri boşaltıldı. Piyasada faiz ve döviz operasyonu ile yüz milyarlarca liralık vurgun yapıldı. Bununla ilgili değerlendirmeme şu flooddan bakabilirsiniz.

3) Burada sizinle bir başka vurgunu deşifre edeceğim.

Mehmet Şimşek'in başında olduğu yeni ekonomi yönetimine, olmadıkları roller biçiliyor. Rasyonel zemin diyerek geldiler, eski ve karanlık ezberlerle hareket ediyorlar.

4) Perşembe günü yapılan faiz artışı ile birlikte TCMB'nin 1 milyar dolar satış yaptığı görüldü. Dolar kuru 25,18 TL'ye kadar çekildi ve 1 gün içinde 26,20 TL'ye geldi.

Finans piyasalarından edindiğimiz bilgilere göre, yeterli talep olmamasına rağmen TCMB ucuz döviz satışı yaptı.

5) Bu ne demek oluyor? Yatırımcıların çok iyi bildiği gibi, “Bu kadar ucuza bulamazsın, TCMB satışı bittiğinde kur yükselecek!” Oysa ki TCMB piyasanın ihtiyacı kadar döviz satıp müdahaleden çıkmalıydı. Ancak böyle yapılmıyor.

6) Mehmet Şimşek de tıpkı eski yönetim gibi yapıyor. Önceden faiz indirimi yapılırken döviz satılır, kurlar bir miktar geri çekilir ve alınan karar doğruymuş gibi gösterilirdi. Şimdi faiz artırımında yine aynısı yapılıyor.

7) Göreceksiniz, dolar kuru kısa sürede yeniden 27 TL'nin üzerine çıkacak ve 25 TL'den dolar alıp henüz satmayanlar büyük kâr elde edecekler. Ne de olsa Ankara’da alınan kararlar önceden birilerinin kulağına fısıldanıyor. Bankacılık hisselerinde de bunu gördük!

8) Türkiye’nin çok ciddi bir döviz açığı problemi var. 12 ay içinde ödenmesi gereken dış borç 207,3 milyar dolar, cari açık 60 milyar dolar, TCMB rezervi ise -65,6 milyar dolar. AKP'nin planı ise bu tabloyu düzeltmek değil, aksine vurgun düzenine devam etmek."