Dolar ve Euro ne kadar oldu? (29 Aralık 2022)

29 Aralık 2022 Perşembe, 09:33

Küresel piyasalarda yeni yıl öncesi yeni pozisyon açma istekliliği zayıflarken iç piyasada bugün veri gündemi ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 milyon istihdam projesi takip edilecek.

Bugün iç veri gündeminde aralık ayı ekonomik güven endeksi, TCMB, Para Politikası Kurulu (PPK) özeti, haftalık para banka rezerv istatistikleri yer alıyor.

BANKALARA DÖVİZ İŞLEMLERİNİ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYA KADAR AZALTMASI TALEBİ

Bankacıların yaptığı hesaplamaya göre toplam rezervlerin 129.5 milyar dolardan 1 milyar dolar civarında düşüş göstermesi beklenirken döviz mevduatının geçen hafta yaklaşık 5 milyar dolar daha azaldığı hesaplanıyor. Veri bugün 14.30'da açıklanacak.

TCMB dün kur korumalı mevduat ürünlerine ilişkin uygulama talimatında yaptığı değişiklikle, KKM hesaplarının türev işlemlere konu edilemeyeceğini açıkladı.

Öte yandan Bloomberg'de dün yer alan bir haberde TCMB'nin bankalara müşteri döviz işlemlerini önümüzdeki haftaya kadar azaltmasını talep ettiğine dikkat çekildi.

TL, YILBAŞINDAN BERİ YÜZDE 30 YAKIN DEĞER KAYBETTİ

TL, yılbaşından beri dolar karşısında yüzde 29.5 değer kaybederken son üç aydır ise kur 18.7 civarında oldukça yatay bir seyir izliyor. TL bu ay yüzde 0.5 değer kaybederken 500 baz puanlık faiz indiriminin başlangıcından bugüne değer kaybı yüzde 4 oldu. Kurda tarihi zirve ise 18.8440 seviyesinde. Bu seviye bu hafta, işlemlerin likitide kazanmadığı saatlerde görüldü. TCMB regülasyonlarla piyasadaki likit saatleri 10.00-16.00 olarak belirliyor.

Birçok işlemci kamunun kurdaki yön belirleme kabiliyetine dikkat çekerek TL'deki değer değişimlerini kamu tercihi olarak görüyor.

Tekstil ve hazır giyim başta olmak üzere ihracatçılar kurun sabit kalması nedeniyle rekabet avantajlarını kaybettikleri için TL'nin değer kaybetmesi çağrısında bulunurken hükümet şu an bu yönde bir adım atacağına dair mesaj vermiyor. Ekonomi yönetimi kurda istikrar sağlandığını sırada enflasyondaki düşüş olduğunu söylüyor.

EURO NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 19,8860 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 19,8880 lira olarak belirlendi.

BEKLENTİ TL'NİN SEÇİME KADAR ANLAMLI DEĞER DEĞİŞİMİ YAŞAMAMASI

Yine de bankacılar, TL'de son bir ayda yüzde 0.4 gibi oldukça sınırlı olsa da değer kayıplarının devam edip etmeyeceğini de izleyecekler. Genel beklenti TL'nin seçime kadar anlamlı değer değişimi yaşamadan ya da sınırlı değer kaybeden bir seyir izlemesi. Hükümetin açıklamalarından piyasalar kurdaki oynaklığın az olacağı anlıyor.

Piyasalarda TCMB'nin cuma günü açıklayacağı önümüzdeki yıla ilişkin para ve kur politikası metni de bekleniyor. En geç Haziran'da yapılacak seçimler öncesi siyasi gelişmeler ve memurların da ek zam talebi piyasada takip edilen ana gündem maddeleri arasında.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EFT) ile ilgili düzenlemer ise dün netleşti. Erdoğan, 2.25 milyon kişinin emekli olma hakkına kavuştuğunu belirtirken piyasalar sürecin Hazineye, şirketlere ve piyasaya TL girişinde yaşanacak değişiklikleri izleyecekler.