Yabancılar 74,4 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 74,4 milyon dolarlık hisse senedi, 91,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 4,6 milyon bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

AA
Yayınlanma: 28.09.2023 - 15:19
Yabancılar 74,4 milyon dolarlık hisse senedi aldı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Eylül haftasında net 74,4 milyon dolarlık hisse senedi, 91,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 4,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 15 Eylül itibarıyla 31 milyar 767,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 22 Eylül'de 31 milyar 641,2 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 54,4 milyon dolardan 1 milyar 153 milyon dolara yükselirken, ŞBS stokları da 54 milyon dolardan 58,4 milyon dolara çıktı.


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