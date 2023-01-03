Dolar ve Euro ne kadar oldu? (3 Ocak 2023)

03 Ocak 2023 Salı, 09:49

TÜİK tüketici ve üretici enflasyon verisini saat 10.00'da yayımlayacak.

Reuters anketine göre enflasyonun aralıkta gıda, konut ve ev eşyası kalemleri öncülüğünde enflasyonun aylık yüzde 2.7 artması, yıllık olarak ise 24 yılın zirvesine yakınlarındaki yüzde 84.39 düzeyinden yüzde 66.8'e sert düşmesi bekleniyor.

Haftanın devamında ise Perşembe günü açıklanacak olan TCMB'nin döviz rezervi verileri izlenecek.

DOLAR/TL NE KADAR OLDU?

Dolar/TL'ye bakıldığında TL geçen yılı dolar karşısında Ekim ayı başından bu yana bulunduğu yatay seyri koruyarak bu sabah 0844'te 18.7225'ten işlem gördü.

Geçen yılın tamamında, ağırlıklı olarak yılın ilk yarısında olmak üzere yüzde 29.6 değer yitiren TL, yatay seyrin başladığı Ekim başından bu yana yüzde 1.1 değer yitirdi.

Yatırımcıların reel getiri arayışıyla birlikte Ekim ayından bu yana yükseliş trendi içinde bulunan Borsa İstanbul dün yüzde 2.76 primle kapandı. Borsada Ekim ayı başından bu yana yükseliş yüzde 80'i buldu.

EURO NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 19,9560 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 19,9580 lira olarak belirlendi.

Dün, Euro'nun satış fiyatı ise 19,9810 lira olmuştu.

Geçtiğimiz sene 0,95’e kadar gerileyen Euro/dolar paritesi 30 Kasım 1,0692’ye kadar yükselirken, Euro/TL’de de 30 Kasım 20,02 ile iğne atarak 2022 yılının yeni zirvesi görmüştü.

EURO DOLAR PARİTESİ NE KADAR ?

Güne 1,0666 ile başlayan Euro/dolar paritesi saat 09:40 itibarıyla yüzde 0,07 azalışla 1,0658'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0650, en yüksek 1,0709 seviyelerini gören Euro/dolar, günü 1,0671 seviyesinde kapattı. Euro/dolar, 07.12.2022 tarihinde 1,0443 ile son bir ayın en düşük, 15.12.2022 tarihinde ise 1,0736 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Dış piyasalara bakıldığında Asya borsaları yatırımcıların, Çin'deki koronavirüs vakalarının kısa vadede getireceği maliyetlere karşılık, ülke ekonomisinin tamamen açılmasının uzun vadede sağlayacağı faydalara odaklanmasıyla seans başındaki kayıplarını toparlayarak artıya geçti.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi seans başında yüzde 1'den fazla gerilemesinin ardından yüzde 0.50 yükseldi. Japonya'da piyasaların tatil nedeniyle kapalı olmasından dolayı Asya piyasalarında işlem hacmi sınırlı kaldı.

Dolar ise yön bulmak için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son para politikasının tutanaklarını bekliyor.

Bu yılki para politikası çerçeve metninde, finans sisteminde TL'nin kullanımını artırılacağı belirten TCMB'nin atacağı yeni adımlar da yatırımcılar tarafından izlenecek. TCMB yılın ilk yarısı için yurtiçi mevduatta TL'nin oranının yüzde 60 çıkarmayı hedeflerken, bankacılık sektörü genelinde TL mevduat oranı son olarak yüzde 53 seviyesinde bulunuyordu.

TCMB tarafından son olarak 31 Aralık'ta resmi gazete yayımlanan düzenlemelerle bankaların menkul kıymet tesisine tabi varlık ve yükümlülüklerinin kapsamını genişletilirken faktoring kuruluşları ve yabancı para krediler de tahvil karşılığı ayrılan sisteme dahil edildi.