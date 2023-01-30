Dolar ve Euro ne kadar oldu? (30 Ocak 2023)

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 09:28

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 09:28

Piyasalarda 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimde ekonomi politikalarında köklü değişim getirecek bir sonucun gerçekleşip gerçeklemeyeceği izleniyor. Bu kapsamda geçen hafta altılı masının toplantısı ve HDP'nin kapatma davasının seçim sonrasına alınmasına ilişkin reddedilen talebi takip edildi.

Muhalefette yer alan altı siyasi partinin genel başkanları bir araya gelerek, daha önce belirttikleri ortak politikalar metni üzerinde uzlaşı sağladı. Ortak politikalar mutabakat metninin bugün açıklanması bekleniyor. Liderler parlamenter sisteme geçiş yol haritası ile yakından izlenen cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecinin devam ettiğini ve ikisinin birlikte açıklanacağını belirtti.

TL DOLAR KARŞISINDA YÜZDE 29.6 DEĞER YİTİRDİ

TL geçen yılın tamamında, büyük bölümü yılın ilk yarısında olmak üzere dolar karşısında yüzde 29.6 değer yitirdi. Dolar/TL bu sabah 08.50'de 18.8080/18.8095 ile yatay seyretti.

TCMB'nin kur korumalı mevduatta (KKM) dövizden dönen tutar için faiz üst sınırını geçen hafta kaldırması ardından ilgili KKM faizlerinde ne kadar yükseliş olacağı piyasalarda takip edilen gündem maddeleri arasında ön sırada.

Merkez Bankası (TCMB) şirketlerin yurtdışındaki dövizinin KKM'ye geçişine yeni destek mekanizması da başlattı.

TCMB geçen hafta bankaların zorunlu karşılık yükümlülükleri üzerinde tutukları yabancı para serbest hesaplar için de yüzden 4.5 faiz ödemeye başlamıştı.

Döviz piyasasında arz ve talebi TCMB'nin aldığı önlemler belirlediği için piyasada son aylarda keskin hareketler görülmüyor. TCMB son dönemdeki benzer düzenlemelerle bankaların, kurumların yurtdışında tuttuğu dövizleri Türkiye'ye getirmeleri halinde ek bir destek sağlamış oluyor. Düzenlemeler döviz talebinin artmasına engel olarak mevcut stabil döviz politikasını desteklemek için kullanılıyor.

TL mevduat faizleri kampanyalarla yüzden 30'u aşarken KKM faizlerindeki yüzden 12'den yaşanacak artışın ne kadar olacağı piyasada yakından izlenecek.

Bugün iç veri gündeminde ocak ayı ekonomik güven endeksi yer alıyor.

EURO NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 20.4400 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 20.4420 lira olarak belirlendi. Gün içi 20.56 iğne atarak zirveye yakın sınırlı düşüş gösteriyor.

Cuma günü, Euro'nun satış fiyatı ise 20.4500 lira olmuştu.

Euro/TL 13 Ocak gün içi en yüksek 20.42 ile zirveyi yeniledi.



EURO DOLAR PARITESI NE KADAR OLDU?

Güne 1,0866 ile başlayan Euro/dolar paritesi, saat 09:15 itibarıyla yüzde 0,01 azalışla 1,0864'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0838, en yüksek 1,0901 seviyelerini gören Euro/dolar, günü 1,0865 seviyesinde kapattı. Euro/Dolar, 06.01.2023 tarihinde 1,0483 ile son bir ayın en düşük, 26.01.2023 tarihinde ise 1,0930 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.



KÜRESEL PİYASALAR

Asya borsaları ekside seyrederken, üç büyük merkez bankasının faiz kararları ile ABD tarım dışı istihdam verisini bekleyen yatırımcıların temkinli oldukları görüldü.

Avrupa ve ABD'de faizlerin yükselmeye devam edeceğini düşünen yatırımcılar, artırımların daha ne kadar devam edeceğinin ipuçları için Cuma günü yayımlanacak olan ABD tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik ücretler verilerini izleyecekler.

Yatırımcılar ayrıca ABD, İngiltere ve Avrupa merkez bankalarının enflasyon ile mücadele konusunda vereceği ipuçlarını takip edecek.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü 25 baz puan, İngiltere Merkez Bankası (BOE) ve Avrupa Merkez Bankası'nın da (ECB) perşembe günü 50'şer baz puan faiz artırımına gideceği tahmin ediliyor. Merkez bankalarının tahminler dışında bir karar alması piyasalarda şok etkisi yaratabilir.