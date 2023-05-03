Dolar ve Euro ne kadar oldu? (3 Mayıs 2023)

Yayınlanma: 03.05.2023 - 09:51

Güncelleme: 03.05.2023 - 09:53

İç piyasada bugün Nisan ayına ilişkin TÜFE verileri dış piyasalarda ise ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öne çıkıyor.

Reuters anketine göre Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Nisan ayında gıda ve hizmet fiyatları öncülüğünde aylık yüzde 2.6 artışla seçimlerden önce yüksek seyretmeye devam etmesi, yıllık TÜFE'nin ise yüzde 44'e gerilemesi bekleniyor.

NEBATİ'NİN ENFLASYON TAHMİNİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün, "Öncü göstergeler, yarın açıklanacak enflasyonun yüzde 50'nin oldukça altına ineceğini, yüzde 45'lerin altında olabileceği savını güçlendiriyor" dedi.

Yüksek döviz talebi bayram öncesi iki haftada döviz politikalasını "zorlayacak ölçüye" ulaştıktan sonra seçim öncesi yüksek kalmaya devam ediyor.

TCMB verileri 21 Nisan haftasında sürecin TCMB'ye 3 milyar doları altın 5.4 milyar dolar rezerv kaybı ile sonuçlanmıştı.

Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu toplam dört bankacı da geçen hafta brüt rezervlerin 1 milyar dolar civarında azaldığını hesapladı. Rezerv verisi bu hafta açıklanacak.

İç piyasada devam eden altın talebi Merkez Bankası'nın 50 milyar dolar tutarındaki altın rezervlerinden her gün daha çok karşılanmaya başladı. Bu düşüş altın rezervlerinin Mart sonundaki 53.4 milyar dolarlık zirvesinden bayram öncesi hafta itibarıyla 49.3 milyar dolara kadar gerilemesine neden oldu.

Mevcut politikalarla dolar/TL'nin kamu tarafından seçim öncesinde olması gerektiğinden daha aşağıda fiyatlandığı ve TL'nin değer kaybetmesi gerektiğine ilişkin artan görüşler dövize ilgiyi artıran ana unsur.

Kur korumalı mevduat hesaplarına da ilgi dövizde seçim sonrası endişelerle rekor boyutta. Bayram öncesi iki haftada 10 milyar dolar artan KKM 102 milyar dolara ulaştı.

Bireysel hesaplar için asgari vade süresinin üç aydan bir aya indirilmesiyle birlikte KKM'de vade sonunun daha sık geleceğine dikkat çeken bankacılar seçim sonrası her hafta 10 milyar dolar KKM dönüşü yaşanacağına, vadesi dolan KKM hesapları yenilenmez veya TL'ye dönmez ise döviz talebi oluşacağına dikkat çekiyorlar.

Haftanın kalanında TCMB enflasyon raporu takip edilecek ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

EURO TL DE REKOR TAZELEDİ

Dolar/TL bu sabah 19.48 ile rekor kırarak güne başladı. Bu verilere göre TL dolar karşısında depremden bugüne geçen üç ayda yüzde 3.4 değer kaybetmiş oldu. Döviz ve altın alım satım işlemleri arasındaki fark ise (spread) TCMB talimatıyla belirgin açık kalmaya devam ediyor.

Euro TL de gün içi en yüksek 21.53 görerek rekor yeniledi. Gün içerisinde sınırlı düşüşe geçen Euro TL 21.50 bandında işlem görüyor.

KÜRESEL PİYASALAR

Piyasalar Fed'in bugün 25 baz puan büyüklüğünde faiz artırımına gideceğine neredeyse kedin gözüyle bakıyor. Bunun gerçekleşmesi durumunda ise dikkatler Fed Başkanı Jerome Powell'ın yatırımcıların yıl sonuna kadar faiz indirimi beklentilerine karşı çıkıp çıkmayacağına çevrilecek.