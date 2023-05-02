Dolar ve Euro ne kadar oldu? (2 Mayıs 2023)

Yayınlanma: 02.05.2023 - 09:28

Güncelleme: 02.05.2023 - 09:28

Döviz talebi bayram öncesi mevcut döviz politikaları "zorlayacak ölçüye" ulaştıktan sonra seçim öncesi yüksek kalmaya devam ediyor.

Bankacılık sektörü ve TCMB'nin geçen hafta açıkladığı veriler de döviz talebinin zorlayıcılığına ilişkin rakamsal tahminleri doğruladı.

TCMB'nin altın ve dövizden oluşan toplam brüt rezervleri döviz talebinin rekor düzeye ulaştığı bayram öncesi haftada 5.4 milyar dolar düşüşle 116.1 milyar dolara gerileyerek yılın en düşük seviyesine indi. İç piyasada devam eden altın talebi Merkez Bankası'nın 50 milyar dolar tutarındaki altın rezervlerinden her gün daha çok karşılanmaya başladı. Bu düşüş altın rezervlerinin Mart sonundaki 53.4 milyar dolarlık zirvesinden bayram öncesi hafta itibarıyla 49.3 milyar dolara kadar gerilemesine neden oldu.

Mevcut politikalarla dolar/TL'nin kamu tarafından seçim öncesinde olması gerektiğinden daha aşağıda fiyatlandığı ve TL'nin değer kaybetmesi gerektiğine ilişkin artan görüşler dövize ilgiyi artıran ana unsur.

Her ne kadar AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisi iktidarda olduğu sürece faizlerin düşeceğini belirtse de, ülke genelinde tüm faizler geçen ay boyunca yükseldi.

KKM'DE REKOR ARTIŞ

Kur korumalı mevduat hesaplarına da ilgi dövizde seçim sonrası endişelerle rekor boyutta. Bayram öncesi iki haftada 10 milyar dolar artan KKM 102 milyar dolara ulaştı.

Bireysel hesaplar için asgari vade süresinin üç aydan bir aya indirilmesiyle birlikte KKM'de vade sonunun daha sık geleceğine dikkat çeken bankacılar seçim sonrası her hafta 10 milyar dolar KKM dönüşü yaşanacağına, vadesi dolan KKM hesapları yenilenmez veya TL'ye dönmez ise döviz talebi oluşacağına dikkat çekiyorlar.

Bugün iç gündemde Hazine'nin 5 yıl vali TLREF'e endeksi ve 9 yıl vadeli sabit kuponlu tahvillerin yeniden ihraçları yer alıyor. Hazine'nin geçen hafta açıkladığı programa göre Mayıs ayı borçlanma programı önümüzdeki hafta Salı günü tamamlayacak.

Hazine'nin seçim öncesi ihaleleri tamamlayacağı Mayıs iç borçlanma programında 103.1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 50 milyar TL'lik iç borçlanma bulunuyor.

İç veri gündeminde bugün ayrıca nisan ayı PMI verileri de yer alıyor.

MEKEZ BANKASI ENFLASYON RAPORU BEKLENİYOR

Haftanın kalanında ise öncü İTO verilerinin aylık yüzde 4.57 artış gösterdiği nisan ayına ilişkin TÜFE verileri, TCMB enflasyon raporu, öncü dış ticaret verileri takip edilecek.

Dolar/TL bu sabah 19.46 civarında güne başladı. Bu verilere göre TL dolar karşısında depremden bugüne geçen üç ayda yüzde 3.3 değer kaybetmiş oldu. Döviz ve altın alım satım işlemleri arasındaki fark ise (spread) TCMB talimatıyla belirgin açık kalmaya devam ediyor.

Serbest piyasada 19,4660 liradan satılıyor. 21,3820 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 21,3840 lira olarak belirlendi.

Cuma günü Euro'nun satış fiyatı ise 21,4100 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR

Dolar bugün Avustralya ile başlayacak olan merkez bankası toplantıları ve açıklanacak ekonomik veriler öncesinde kazanımlarını korudu. First Republic Bank'ın varlıklarının dün JPMorgan'a satılmasıyla iki ay içerisinde gerçekleşen üçüncü büyük banka batışı çözülmüş oldu.

ABD'de faiz oranı vadeli işlemleri Fed'in yarın yüzde 95 olasılıkla 25 baz puan faiz artırımına gideceğini fiyatlıyor.