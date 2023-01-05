Dolar ve Euro ne kadar oldu? (5 Ocak 2023)

05 Ocak 2023 Perşembe, 09:42

Bugün yurtiçi veri takviminde saat 14.30'da açıklanacak olan döviz rezervi ve döviz hesaplarındaki değişim verileri takip edilecek.

En geç yıl ortasında yapılacak seçimler öncesinde bütçe açığını ve talebi artırabilecek harcamalar da piyasalar tarafından izleniyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, evvelsi gün yüzde 25 olarak duyurduğu yılın ilk yarısına ait memur ve emekli maaş zammını dün yüzde 30'a kadar yükselttiğini açıklarken, asgari emekli maaşının düzeyi de artırıldı.

En geç yıl ortasında yapılacak olan seçimler öncesinde hükümet, seçmenin geçen yıl yüksek enflasyon ve TL'deki değer kaybı nedeniyle kaybettiği alım gücünü telafi edecek adımlar atmaya çalışırken, bu adımların yüksek enflasyon nedeniyle gelirleri artan bütçeye olan maliyeti ise açıklanmıyor. Tedbirlerin bütçeye olan etkileri, talep üzerinden enflasyona olan etkileri yakından izleniyor.

Hükümet bir yandan da bu yılın ilk aylarında yüksek baz etkisiyle düşüş kaydedecek olan enflasyonun yükselmemesi için fiyat artışlarını sınırlayacak adımlar atıyor.

Son olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer dün yaptığı açıklamada, özel eğitim kurumlarının eğitim ücretlerine yapacakları artışı yüzde 65 ile sınırlama kararı aldıklarını söyledi. Buna göre art arda ikinci yılda da özel okulların ücret artışları enflasyonun altında belirlenirken, sektör uzmanlarının verdiği bilgiye göre bu yıl özel okulların yüzde 105'e kadar ücret artışı yapma hakkı bulunuyordu.

Öte yandan İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) Perakende Komitesi Başkanı Yavuz Altun, enflasyondaki yüksek baz etkisiyle gerçekleşen düşüşün ardından zincir marketlerin fiyatlarını düşüreceklerini açıkladı.

Ekonomistler yıl sonu enflasyonunun belli olmasının ardından alkollü içecek ve sigarada yapılan özel tüketim vergisi (ÖTV) artışının ocak ayında TÜFE'ye 0.4-0.5 puan yükseltici etkisi olacağını hesaplıyorlar.

Açıklanacak paketlerin, gelecek birkaç ayda baz etkisi ile gerilemesi öngörülen enflasyona etkileri de yakından izlenecek. Geçen yıl 24 yılın zirvesine tırmanan enflasyon aralık ayında başlayan güçlü baz etkisiyle 20 puan düşerek yüzde 65 olan hükümet hedefinin altına indi.

DOLAR/TL NE KADAR OLDU?

Bir süredir döviz piyasasında talep ile arzı kontrol altına alan ve döviz piyasasında belirleyici hale gelen TCMB'nin önlemleriyle son üç aydır yatay seyir izleyen dolar/TL'de bu sabah da aynı seyir devam etti.

Her ne kadar ekim başından bu yana TL'deki kayıp yüzde 1.3 ile sınırlı kalsa da, son 15 işlem gününde kur 18.65'li seviyelerden 18.74'lü seviyelere kadar yükselerek kayıpların yaklaşık yarısının bu dönemde görüldüğünü gösterdi.

Geçen yılın tamamında, büyük bölümü yılın ilk yarısında olmak üzere yüzde 29.6 değer yitiren TL, bu sabah 08.55'te düne göre çok sınırlı yükseliş göstererek 18.7470'ten işlem gördü.

Yabancı yatırımcıların büyük ölçüde hisse senedi piyasasından çekilmesi ve yatırımcıların reel getiri arayışıyla birlikte Ekim ayından bu yana yükseliş trendi içinde bulunan Borsa İstanbul dün yüzde 1.83 kayıpla kapandı.

Borsada ekim ayı başından bu yana yükseliş yüzde 80'i bulurken, dolar bazlı bakıldığında dolar/TL'deki yatay seyrin katkısıyla Mart 2018'den bu yana en yüksek seviyelerde seyrediyor.

EURO/TL NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 19,8900 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 19,8920 lira olarak belirlendi.

Dün, Euro'nun satış fiyatı ise 19,8900 lira olmuştu.

EURO DOLAR PARİTESİ NE KADAR ?

Güne 1,0603 ile başlayan Euro/Dolar paritesi saat 09:33 itibarıyla yüzde 0,13 artışla 1,0617'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0541, en yüksek 1,0635 seviyelerini gören Euro/Dolar, günü 1,0605 seviyesinde kapattı. Euro/Dolar, 07.12.2022 tarihinde 1,0443 ile son bir ayın en düşük, 15.12.2022 tarihinde ise 1,0736 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

FED TUTANAKLARI YAYINLANDI: FAİZ ORANLARI BİR SÜRE DAHA YÜKSEK KALACAK

Dün yayımlanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantı tutanakları, yetkililerin faiz artırımlarına devam etmek ancak agresif olarak nitelenen faiz artırım hızının yavaşlatmak konusunda mutabık olduğunu ortaya koydu.

Fed'in enflasyon ile mücadeleden taviz vermediğinin altının çizildiği toplantı tutanaklarda merkez bankasının bir sonraki toplantıdan itibaren faiz artırım hızını 25 baz puan düzeyine indirmeye açık kapı bırakılırken, enflasyondaki yükseliş sürerse faizlerin ulaşacağı nihai seviyenin öngörülenden daha yüksek olabileceğine işaret edildi.

Ancak dolar, enflasyon ile mücadele vurgusuna rağmen bugün uluslararası piyasalarda kazanım elde edemedi. Dolar endeksi dün yüzde 0.5 gerilemesinin ardından yüzde 0.14 düşüşle 104.06'ya geriledi.