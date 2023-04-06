Dolar ve Euro ne kadar oldu? (6 Nisan 2023)

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 09:50

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 09:50

TL, 6 Şubat'taki depremden bu yana geçen iki ayda yüzde 2.2 değer kaybetti. Seçime yaklaştıkça değer kayıpları deprem öncesi döneme göre günlük olarak bir miktar hız kazandı.

Dolar/TL, bu sabah 19.2550 seviyelerinde işlem görüyor.

Euro/TL geçtiğimiz günlerde 21.0531 ile zirveyi görmüştü. Serbest piyasada bugün 20.9840 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 20.9860 lira olarak belirlendi.

Dün Euro'nun satış fiyatı ise 21.1080 lira olmuştu.

Bugün piyasada Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık öncü verileri izlenecek.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün seçimler öncesinde partisinin ekonomi politikaları konusunda Mehmet Şimşek koordinasyonunda çalışma yürüttüğünü söyledi. Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası'nın da çalışma yürüttüğünü, seçimlerin ardından bu çalışmaların bir araya getirileceğini ifade etti.

MEVCUT EKONOMİ POLİTİKALARI DEVAM EDECEK Mİ?



Piyasalarda mart ayında gerçekleşen Erdoğan Şimşek görüşmesi öncesinde genel kanı, kazanması halinde iktidarın mevcut politikalar ile yola devam edeceği muhalefetin ise alışılagelmiş ekonomi politikalarını benimsediği yönünde idi.

Ancak son açıklamalar sonrası seçimin ardından kim kazanırsa kazansın mevcut ekonomi politikaların devam etmeyebileceği görüşü de oluşmaya başladı. Bu süreç yatırımcı toplantıları yolu ile yabancıları da uzun bir aradan sonra ülkeye çekti.

Mevcut uygulanan politikalarda kur, kredi, mevduat ve Hazine tahvillerinde yön kamu tarafından belirleniyor. Ekonomi yönetimi kur politikasındaki bu süreci "istikrarlı TL" olarak tanımlıyor. Ancak ihracatçılar rekabetçiliğini kaybettiği için kamudan TL'de yeni değer kayıpları talep ediyor.

Mevcut politikalarla dolar/TL'nin kamu tarafından seçim öncesinde olması gerektiğinden daha aşağıda fiyatlandığı ve TL'nin değer kaybetmesi gerektiğine ilişkin artan görüşler dövize ilgiyi artırıyor.

HAZİNE BU YIL 7.5 MİLYAR DOLAR BORÇLANDI



Bankacılar KKM dahil son dönemde atılan tüm adımların döviz talebini azaltma ya da ülkeye döviz girişini artırma ortak amacı taşıdığını, seçimlere kadar benzer adımların devam edebileceğini öngörüyor.

Hazine dün yeşil tahvil ihracı ile uluslararası piyasalardan 2.5 milyar dolar borçlanma gerçekleştirdi ve bu yılki borçlanmasını 7.5 milyar dolara taşıdı.

KÜRESEL PİYASALAR

Asya borsaları ve ABD hisse senedi vadelileri ABD ekonomisinde yavaşlamaya işaret eden verilerin etkisiyle gerilerken, tahvil fiyatları ve güvenli liman olarak görülen dolar ile yen yükseldi.

Dolar bugün yükselse de iki ayın dip seviyesine yakın kalırken, yatırımcılar bu hafta açıklanan verilerin ekonomide yavaşlamaya işaret etmesinin ardından yarın açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verilerini bekliyorlar.