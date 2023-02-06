Dolar ve Euro ne kadar oldu? (6 Ocak 2023)

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 10:27

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 10:56

Asya borsaları, ABD'de beklentilerin çok üzerinde açıklanan tarım dışı istihdamının küresel resesyon endişesini azaltsa da faizlerin daha fazla artması ve uzun süre daha yüksek kalması gerektiğine işaret etmesinin ardından geriledi. ABD'de ocak ayında tarım dışı istihdam 517,000 ile beklentilerin üzerinde arttı. Reuters anketine katılan 81 ekonomist tarım dışı istihdamın ocak ayında 185,000 artmasını bekliyordu.

FED ETKİSİ İLE DOLAR SERT YÜKSELDI

ABD'de işsizlik oranı ise yüzde 3.5'ten yüzde 3.4'e geriledi. Tahvil getirileri, istihdam ve ABD ISM hizmetler verisinin ardından sert düşüş kaydederken, dolar sert yükseldi. Japonya'da hükümetin Merkez Bankası (BOJ) başkanlığı görevini şuanda yardımcı olan Masayoshi Amamiya'ya teklif ettiği haberlerinin etkisiyle dolar yen karşısında üç haftanın zirvesi olan 132.60'a çıktı.

Japonya Merkez Bankası'nın mevcut gevşek para politikası sürecine yakından dahil olan Amamiya piyasalar tarafından diğer bazı rakiplerden daha fazla gevşeme yanlısı olarak görülüyor.

Dolar ABD'de Ocak ayında beklentilerin çok üzerinde açıklanan tarım dışı istihdam verisinin Fed'in uzun süre daha para politikasını sıkılaştırma yaklaşımını sürdüreceğine işaret etmesinin ardından yükseldi. Yen ise Japonya'da hükümetin Merkez Bankası (BOJ) başkanlığı görevini şu anda yardımcı olan Masayoshi Amamiya'ya teklif ettiği haberlerinin etkisiyle sert geriledi.Yen dolar karşısında üç haftanın en düşük seviyesi olan 132.60'a geriledikten sonra 132.35 seviyesinde işlem gördü.

SERBEST PİYASADA DOLAR VE EURO NE KADAR?

Serbest piyasada 18,8260 liradan alınan dolar 18,8280 liradan satılıyor. 20,3260 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 20,3280 lira olarak belirlendi.

Cuma günü, doların satış fiyatı 18,8250 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 20,3970 lira olmuştu.

EURO/DOLAR PARİTES NE KADAR ?

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi yüzde 0.05 düşüşle 103.09 seviyesine geriledi. Euro/dolar paritesi yüzde 0.04 düşüşle 1.0789 seviyesine geriledi.

PETROL FİYATLARINDA SINIRLI YÜKSELİŞ

Petrol fiyatları, başlıca ekonomilerdeki yavaş büyümenin yakıt tüketimini sınırlayabileceği endişelerinin, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'deki talep toparlanmasına yönelik işaretlerden daha etkili olmasıyla hafif yükseldi. Petrol fiyatları geçen hafta yüzde 8 düşüşle üç haftadan uzun sürenin en düşük seviyesine gerilemişti. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0.39 yükselerek 80.25 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD hafif ham petrolü yüzde 0.27 yükselerek 73.58 dolar seviyesinde işlem gördü

ALTIN KRITİK SEVİYEDE

Altın fiyatları biraz toparlandı ancak güçlü seyreden dolar ve Fed'in faiz artırmaya devam edeceği endişeleriyle kritik seviye olan 1,900 doların altında işlem gördü. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.63 yükselerek 1,877.52 dolar seviyesinde işlem görüyor