TL'nin değer kaybı sürüyor: Dolarda tarihi makas kaydedildi
Dolar/TL 20 Aralık'tan sonra ilk kez 16.55 seviyesini bugün gördükten sonra yükselişine devam ediyor. Gün içinde görülen en düşük ve en yüksek değerler arasındaki makas ise dikkat çekici.
Dolar/TL, geçen ay başlayan ve TL'de yüzde 10 değer kaybı ile sonuçlanan sert yükselişlerin ardından 16.5 etrafında daha sakin bir seyir izlerken, gün içerisinde 16.60 seviyesini de geride bıraktı.
TARİHİ MAKAS KAYDEDİLDİ
TL'nin döviz kurları karşısındaki değer kaybı sürerken bugün dolar/TL paritesindeki tarihi makas dikkat çekiyor.
Güç içerisinde en düşük 15.9954 seviyesine kadar inen dolar en yüksek 16.5968'i görerek 60 kuruşluk bir aralık kaydetti.
Dolar bugün ulaştığı seviyeler ile 2022 yılın rekorlarını tazeledi.
Cuma günü düşüş eğilimde hareket eden Dolar/TL, bugün yükseliş eğiliminde hareket ederek şu dakikalarda yüzde 0.96 artışla 16,5736 seviyesinden işlem görüyor.
NEBATİ TL'NİN EN DÜŞÜK SEVİYEDE OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ AMA...
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 25 yerel televizyonda yayımlanan 'Anadolu Soruyor Programı’nın canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken TL'nin en düşük seviyede olduğunu belirterek şunları söylemişti:
“Bunlar bekliyorlar dolar kuru 20, 25, 30 lira olacak. Bilerek yayıyorlar. Niye olsun? Zaten Türk Lirası şu an en zayıf durumunda. Gideceği bir yer yok bir kere. Vatandaş rahat olsun”
TL DEĞER KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR
21.03.2022 tarihinde TL'nin 'en zayıf durumda' olduğunu belirten Bakan Nebati'nin açıklamalarının aksine TL dolar karşısında değer kaybetme devam ediyor.
Nebati'nin dolar/TL'ye ilişkin en zayıf durum dediği 21 Mart 2022 Pazartesi günü dolar 14.80 seviyesinde işlem görüyorken bugün 16.60 seviyesini aştı.
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