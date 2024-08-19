Dolar ve Euro haftaya rekorla başladı! Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 19 Ağustos 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 19.08.2024 - 10:38

Güncelleme: 19.08.2024 - 10:38

Cuma alış ağırlıklı bir seyir izleyen dolar/TL günü önceki kapanışına göre yüzde 0,15 artışla 33,69'dan tamamladı.

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,10 artışla 33,71'den işlem görerek rekor kırdı

Aynı dakikalarda Euro/TL de yüzde 0,23 yükselişle 37,27'den alıcı bularak rekor tazeledi

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,33 altında 102,01 seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER JACKSON HOLE SEMPOZYUMUNDA

Geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verileri, fiyat baskılarının hafiflediğine işaret ederken, resesyon endişelerinin de yatışması risk iştahını olumlu etkiledi. Bu hafta gözler ABD'de düzenlenecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'na çevrilirken, özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Fed'in eylülde faiz indirimine gidilmesine kesin gözüyle bakılırken, faiz indiriminin büyüklüğüne ilişkin fiyatlamaların değişiklik göstermesi Powell'ın açıklamalarının önemini daha da artırıyor.

Analistler, bugün ABD'de öncü endeks verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 103 seviyesinin direnç, 102 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.