Dolar ve Euro'da yeni zirve! Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 27 Şubat 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 27.02.2024 - 10:10

Güncelleme: 27.02.2024 - 10:10

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz İngiltere ziyaretinde bugün Türk iş dünyası ve yatırımcılarla buluşacak.

İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden ve EBRD Başkanı Renaud Basso ile görüşecek olan Yılmaz, Londra Borsası'nda yatırımcılara hitap edecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılmak için bugün Brezilya'ya gidiyor.

REZERVLER DÜŞÜŞTE

TCMB rezervlerinde yeni yıl ile başlayan düşüş trendi devam ediyor. Bankacıların hesaplamalarına göre, net rezervler geçen hafta 6 milyar dolara yakın geriledi.

Net rezervler Mayıs sonundaki seçimler öncesinde Merkez Bankası'nın uyguladığı negatif reel faizler ve döviz satışları sonucu -5.7 milyar dolar ile tarihi dip seviyeye inmişti.

Döviz rezervlerinde geçen yılın ikinci yarısında ise belirgin toparlanma görüldü.

Bu toparlanma Aralık ayının son haftasından itibaren yönünü tersine çevirdi. 22 Aralık'ta 40.09 milyar dolara yükselerek Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gören net rezervler, bankacıların hesaplamaları da dahil edildiğinde geçen iki ayda yaklaşık 17.5 milyar dolar gerilemiş olacak.

TCMB politika faizini geçen hafta yüzde 45'te sabit tutarken, sıkılaştırma yanlısı algılanan açıklamalarla dolar/TL nadir görülen ancak kalıcı olmayan düşüşlerden birini yaşadı. PPK sonrası kur kademeli yükselişine geri döndü.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Dolar/TL, Eylül 2023'ten beri devam eden kademeli yükseliş trendini sürdürerek 31,32 ile yeni tarihi zirvesinde güne başladı.

Bu verilere göre TL, Ocak ayında dolar karşısında yüzde 2.7 değer kaybetti. Yıl başından beri TL'nin dolar karşısındaki kaybı ise yüzde 5.16 oldu.

Euro/TL ise Foreks piyasalarında 34,02 seviyesine ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

SON ÇEYREĞE İLİŞKİN BÜYÜME TAHMİNLERİ

Bu hafta iç veri gündeminde Perşembe günü açıklanacak GSYH verisi, ABD'de ise aynı gün açıklanacak kişisel tüketim harcamaları öne çıkıyor.

Reuters anketinde geçen yıl son çeyrek için yüzde 3.5 büyüme bekleniyor.

Ankette 2023 yılında ekonominin iç talep öncülüğünde yüzde 4.3 büyümesi, 2024 yılında sıkı politikalara geçişin de etkisiyle büyümenin yüzde 2.9'a yavaşlaması bekleniyor.

TCMB geçen hafta enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını belirtti. TCMB ayrıca politika faizini mevcut seviyede daha uzun süre tutulacağının sinyalini de verdi.

PPK metninde para politikasındaki "kararlı duruş"un, dezenflasyonun ana unsurlarından olan "TL reel değerlenme sürecine" katkı vermeyi sürdüreceğine dikkat çekildi.

TCMB'nin aylık enflasyon vurgusu ile "erken faiz indirimi beklemeyin" mesajı da verdiğini belirten bankacılar faiz indirimi beklentilerindeki değişimleri izleyecekler.

Bankacılık sistemindeki likidite fazlası dün itibarıyla yaklaşık 81 milyar TL düzeyindeydi. TCMB geçen yıl gerçekleşen genel seçimlerden bugüne 1 trilyon TL üzerinde likidite çekti.

Fazla likidite, parasal sıkılaştırmanın tam etkisinin piyasaya yansımasını engelleyebildiği için yakından takip ediliyor.