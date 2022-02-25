Dolar ve eurodaki dalgalanma devam ediyor
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle dün 14,62 seviyelerine kadar yükselen dolar haftayı 13,83’ten, dün 16,33 TL’ye kadar çıkan euro ise haftayı 15,62 seviyesinden kapattı. Gün içinde yüzde 6’yı aşan bir prim yapan BIST 100 endeksi ise dünkü yüzde 9’luk kaybını karşılayamadı.
Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi nedeniyle dolar ve eurodaki dalgalanma devam ediyor. Dün 14,62 seviyelerine kadar yükselen dolar kuru, yaptırımların hafif kalması ve NATO'nun Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini ilan etmesinin ardından 14 TL seviyelerine geriledi. Dolar, haftayı 13,83 TL seviyesinden kapattı.
Euro ise dün yükseldiği 16,33 TL seviyelerinden 15,76 TL kadar geriledi. Euro ise haftayı 15,62 TL’den kapattı.
DXY ENDEKSİ DE 96,81 SEVİYELERİNE GERİLEDİ
Yaptırım ve NATO açıklamalarının ardından doların küresel para birimleri karşısındaki gücünü gösteren DXY endeksi de dün yükseldiği 97,71 seviyesinden 96,81 seviyelerine geriledi.
BORSA DÜNKÜ KAYBINI GİDEREMEDİ
Dün sert kayıpların yaşandığı Borsa İstanbul, küresel piyasalardaki toparlanma çabasına paralel şekilde prim kaydetti. BIST 100 endeksinde gün içi yükseliş yüzde 6'yı aştı. Ancak bu toparlanma dünkü yüzde 9'luk kaybı karşılamadı.
EN ÇOK SATIŞ GÖREN ENDEKSLERİN BAŞINDA ULAŞTIRMA VAR
Ukrayna krizi dolayısıyla en çok satış gören endekslerin başında gelen ulaştırma endeksinde günlük yükseliş yüzde 7'yi aşarken bankacılık endeksi yüzde 4, sanayi endeksi ise yüzde 6 prim kaydetti.
BIST 50'DE YİNE AÇIĞA SATIŞA YUKARI ADIM KURALI
BIST 50 endeksinde yer alan paylara dün uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı bugünkü seansta da devam etti.
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