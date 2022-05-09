Dolar yeniden atakta: 15,10 seviyesinin üzerini gördü
Dünyada faizlerin artması riskten kaçışı tetiklerken dolar/TL yaklaşık iki aydır işlem gördüğü 14.5-15 bandını aşarak 15,1109.
Küresel piyasalarda güçlenen ABD Doları, dolar/TL'yi de yükseltirken kur, günün ikinci yarısının hemen başında 15 lirayı aştı. Bugün 15,09'a kadar tırmanan dolar/TL en son 20 Aralık 2021 haftasında 15 liranın üzerindeydi. Euro/TL'de de artış yüzde 1 civarında ve kur 15,92'ler düzeyinde.
15,10 SEVİYESİNİN ÜZERİNİ GÖRDÜ
Dolar/TL Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile yerleştiği 14.5-15 dar bandında seyretmeye devam etse de bant içinde artık üst bandı kırarak 15,1109 geldi.
Geçen hafta resmi tatil nedeniyle sadece iki gün işlem gören dolar, 14.75'li seviyelerden başlayarak 14.95'i aşmıştı.
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