Piyasalarda son durum: Dolar ne kadar oldu? (9 Mayıs 2022)

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:10

Asya borsaları, faiz artırımları endişeleri nedeniyle Wall Street'e paralel olarak gerilerken, Shanghai'de koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin sıkılaştırılması küresel ekonomik büyüme ve muhtemel bir resesyona dair endişeleri kuvvetlendirdi.

Yatırımcılar, çarşamba günü açıklanacak olan ABD TÜFE verileri öncesinde de kaygılı kaldı. TÜFE'nin oldukça az gerileyeceği ve bu oranda bir gerilemenin Fed'in Haziran'daki politika toplantısında faizleri en az 50 baz puan artırmasının önüne geçemeyeceği öngörülüyor.

Dolar/TL Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile yerleştiği 14.5-15 dar bandında seyretmeye devam etse de bant içinde artık üst bandı kırmak üzere.

2002'DEN BERİ EN YÜKSEK SEVİYEDE

Dolar Endeksi 104,09 ile 2002'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Geçen hafta resmi tatil nedeniyle sadece iki gün işlem gören dolar, 14.75'li seviyelerden başlayarak 14.95'i aştı.

Bugün gün içinde en yüksek 14,0998'i yakalayan dolar, en düşük 14,9370'i gördü.

Dolar/TL piyaslarda şuan 14,9710'dan işlem görüyor.