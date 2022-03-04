Dolar yeniden yükselişe geçti
Türk Lirası'nda değer kaybı yüzde 1'e yaklaştı. Dolar gün içinde 14,25 liraya kadar yükseldi.
Döviz kurları güne yatay seyirle başlamasının ardından gün içinde yükselişe geçti. Türk Lirası'nda kayıp yüzde 1'e yaklaşırken dolar/TL bu sabah güne 14.1'in hemen üzerinde başladıktan sonra en yüksek 14.2525 seviyesinde işlem gördü.
Kur saat 16.07 itibarıyla 14.2410/14.2550 seviyesindeydi.
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