Dolar yeniden yükselişe geçti

Türk Lirası'nda değer kaybı yüzde 1'e yaklaştı. Dolar gün içinde 14,25 liraya kadar yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
04 Mart 2022 Cuma, 17:13
Dolar yeniden yükselişe geçti
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Döviz kurları güne yatay seyirle başlamasının ardından gün içinde yükselişe geçti. Türk Lirası'nda kayıp yüzde 1'e yaklaşırken dolar/TL bu sabah güne 14.1'in hemen üzerinde başladıktan sonra en yüksek 14.2525 seviyesinde işlem gördü.

Kur saat 16.07 itibarıyla 14.2410/14.2550 seviyesindeydi.


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