Dolara Fed dopingi: Son 18 ayın zirvesi

27 Ocak 2022 Perşembe, 15:40

Fed piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu. Karar metninde faiz artışlarının yakında başlayacağı belirtilirken, bilançonun küçültülmesine yönelik operasyonun da sıkılaşmanın ardından geleceği ifade edildi.

Fed Başkanı Powell'ın istikrarlı bir şekilde politika sıkılaştırma sinyali vermesinin ardından Asya borsaları 15 ayın dip seviyesine geriledi, kısa vadeli ABD tahvillerinin getirileri 23 ayın zirvesine yükseldi ve dolar değer kazandı.

DOLAR ENDEKSİ 18 AYIN ZİRVESİNDE

Powell'ın açıklamaları sonrasında piyasalarda başlayan hareketlilikle birlikte dolar, diğer para birimlerine karşı güçlenirken dolar endeksi, 96,940 ile Temmuz 2020'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeye çıktı.

Benzer hareketlerin yaşandığı euro/dolar endeksi de 19 ayın dibini gördü ve 1,1182'ye geriledi.

DOLAR, TL KARŞISINDA DEĞERLENDİ

Dolar, Türk Lirası karşısında da sınırlı değerlenirken günlerdir 13,50'nin altında dengelenme çabası içerisindeki dolar/TL kuru, 13,60'ın üzerine çıktı. Euro/dolar paritesindeki düşüşün etkisiyle Türk Lirası, euro karşısında da değer kazandı. Euro/TL, 15,20'nin altına geriledi.

MART AYI İŞARET EDİLDİ

Fed, beklentilere paralel olarak mart ayında faiz oranlarını yükseltmesinin muhtemel olduğunu belirtti ve bilançosundaki varlıklarının önemli kısmını elden çıkarmadan önce yine martta tahvil alımlarını sonlandırma planlarını yeniden teyit etti.

Fed, beklentilere paralel olarak Mart'ta faiz oranlarını yükseltmesinin muhtemel olduğunu belirtti ve bilançosundaki varlıklarının önemli kısmını elden çıkarmadan önce yine Mart'ta tahvil alımlarını sonlandırma planlarını yeniden teyit etti.