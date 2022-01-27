Goldman Sachs'tan yeni altın tahmini

27 Ocak 2022 Perşembe, 13:41

Altın, Fed'in beklenenden daha şahin bir duruş sergilemesiyle sert bir düşüş kaydetti.

Fed piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu. Karar metninde faiz artışlarının yakında başlayacağı belirtilirken, bilançonun küçültülmesine yönelik operasyonun da sıkılaşmanın ardından geleceği ifade edildi.

ALTIN İÇİN TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Fed'in faiz adımları sonrası ABD Merkezli yatırım bankası Goldman Sachs da altın için tahminlerini güncelleyerek 12 aylık görünümünü ons başına 2 bin dolardan 2 bin 150 dolara yükseltti.

Bu tahminde Powell’ın ABD’de büyümenin yavaşlaması, Çin hariç gelişmekte olan piyasalarda toparlanma ve daha hızlı enflasyon yönündeki beklentileri etkili oldu.

''YATIRIM TALEBİ YARATMALI''

Bankanın başkan yardımcısı Mikhail Sprogis’in de aralarında bulunduğu analistler dün yayınladıkları notta, “Daha yavaş büyüme ve daha yüksek enflasyon kombinasyonu, bir enflasyon koruması olduğunu düşündüğümüz altın için yatırım talebi yaratmalı” dedi.